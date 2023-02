Jens Stoltenberg a déclaré que Kiev avait reçu jusqu’à présent 120 milliards de dollars de l’Occident

Le bloc militaire dirigé par les États-Unis a envoyé au gouvernement de Kiev plus de cent milliards de dollars au cours de l’année écoulée, a déclaré mercredi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Washington.

Depuis février dernier, l’OTAN a fourni “un soutien sans précédent à l’Ukraine, environ 120 milliards de dollars d’aide militaire, humanitaire et financière”, Stoltenberg a déclaré aux journalistes du département d’État.

Alors que les États-Unis ont joué un “rôle indispensable” Le Canada et les membres européens ont contribué “plus de la moitié” de l’aide globale, “y compris les chars, les systèmes avancés de défense aérienne” et d’autres armes, a-t-il ajouté.

Selon Blinken, les États-Unis ont contribué “près de 30 milliards de dollars” l’équivalent de l’aide militaire, tandis que d’autres membres de l’OTAN ont donné 13 milliards de dollars, ainsi que “des dizaines de milliards supplémentaires en soutien humanitaire et économique”.

Blinken a également déclaré que “faire pencher le champ de bataille en faveur de l’Ukraine” est la clé de l’éventuelle solution diplomatique du conflit.

Après leur événement de presse conjoint, Stoltenberg et Blinken sont allés rencontrer le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, avec encore plus de financement pour l’Ukraine à l’ordre du jour.

En décembre, le ministère russe de la Défense a estimé que le collectif occidental avait fourni à l’Ukraine pour 97 milliards de dollars d’armes, de munitions et de fournitures. Moscou a averti à plusieurs reprises l’Occident qu’armer l’Ukraine ne faisait que prolonger le conflit et risquait une confrontation directe.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine en février 2022, citant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk pour la paix dans le Donbass et insistant pour que son voisin s’engage à ne jamais rejoindre un bloc militaire occidental. Les dirigeants ukrainiens, allemands et français ont depuis admis que les négociations de Minsk étaient un stratagème pour donner à l’Ukraine le temps de se préparer à la guerre avec la Russie.

Bien que plusieurs responsables occidentaux aient publiquement déclaré que l’Ukraine se battait pour son “valeurs” et l’ordre mondial, et le propre ministre ukrainien de la Défense a déclaré que Kiev effectuait une mission de l’OTAN, les États-Unis et l’OTAN maintiennent qu’ils ne participent techniquement pas au conflit.