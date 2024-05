Le chef de l’OTAN rejette les avertissements russes après la levée des restrictions sur les armements

Par Sabine Siebold, Jan Lopatka et Jason Hovet

PRAGUE (Reuters) – Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a rejeté vendredi les avertissements du président russe Vladimir Poutine selon lesquels autoriser l’Ukraine à utiliser des armes occidentales pour frapper à l’intérieur du territoire russe pourrait conduire à une escalade.

S’exprimant en marge d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Prague, Stoltenberg a déclaré que l’alliance avait entendu de tels avertissements à plusieurs reprises auparavant et que la légitime défense n’était pas une escalade.

« Cela n’a rien de nouveau. Depuis longtemps, chaque fois que les alliés de l’OTAN apportent un soutien à l’Ukraine, le président Poutine essaie de nous menacer de ne pas le faire », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Et une escalade – eh bien, la Russie a intensifié ses efforts en envahissant un autre pays. »

Poutine a mis en garde mardi les membres de l’OTAN contre le fait de permettre à l’Ukraine de tirer des armes sur la Russie et a évoqué une fois de plus le risque de guerre nucléaire après que plusieurs alliés ont levé les restrictions imposées sur l’utilisation des armes données à Kiev.

Dans le cadre d’un changement de politique marqué, le président américain Joe Biden a approuvé l’utilisation par l’Ukraine d’armes américaines pour frapper des cibles en Russie qui attaquaient la ville ukrainienne de Kharkiv, a confirmé le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Prague.

Il a déclaré que la décision de Washington était le résultat d’une stratégie américaine d’ajustement et d’adaptation au champ de bataille, indiquant que les attaques de Moscou sur Kharkiv l’avaient rendu nécessaire.

Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, se trouve à 30 km de la frontière avec la Russie.

OFFENSIVE DE KHARKIV

Les avions de combat russes volant en Russie, hors de portée des défenses aériennes ukrainiennes, ont soutenu l’offensive en lâchant des bombes planantes de haute précision sur les lignes de défense ukrainiennes et à Kharkiv, où elles ont causé de nombreuses victimes civiles.

Stoltenberg a déclaré que l’Ukraine avait le droit de frapper des cibles militaires légitimes à l’intérieur de la Russie, d’autant plus que la frontière et la ligne de front près de Kharkiv étaient plus ou moins les mêmes, et qu’il n’était pas raisonnable de supposer que Kiev ne devrait pas riposter.

« L’Ukraine a le droit de se défendre, nous avons le droit d’aider l’Ukraine à faire respecter son droit à la légitime défense, et cela ne fait pas des alliés de l’OTAN une partie au conflit », a-t-il ajouté. « C’était le cas en février 2022, c’était le cas l’année dernière, cela reste le cas. »

Vendredi à Berlin, un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que l’Ukraine pourrait utiliser les armes fournies par Berlin pour se défendre contre les attaques lancées depuis l’intérieur même de la Russie contre la région frontalière de Kharkiv, conformément au droit international.

A Prague, le ministre néerlandais des Affaires étrangères Hanke Bruins Slot a souligné le droit de l’Ukraine à l’autodéfense sans imposer de limites géographiques à l’utilisation des armes.

Mais d’autres alliés, comme l’Italie, refusent d’aller aussi loin, son ministre des Affaires étrangères arguant que la constitution lui interdit d’autoriser Kiev à utiliser des armes données en dehors de l’Ukraine.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis a appelé ces alliés à changer de position car « le moment vient où il sera déterminé si nous, en tant qu’alliance, sommes sérieux… dans notre volonté d’aider l’Ukraine à gagner cette guerre ».

« J’ai toujours pensé que les Ukrainiens sont tout à fait capables de définir des cibles. Je suis convaincu qu’ils savent et comprennent ce qui est nécessaire et d’où vient la menace », a déclaré Landsbergis aux journalistes.

Ses propos ont été repris par son homologue polonais Radoslaw Sikorski, qui a souligné que Varsovie n’avait jamais imposé de telles restrictions.

« Nous souhaitons la victoire à l’Ukraine, nous lui souhaitons la récupération de tous les territoires occupés… L’Ukraine a le droit de se défendre selon les règles du droit humanitaire. »

(Reportage de Sabine Siebold, Humeyra Pamuk, Jan Lopatka et Jason Hovet à Prague, Alan Charlish à Varsovie et Enrico Sciacovelli à Gdansk, sous la direction de Benoit Van Overstraeten, Gareth Jones, Alison Williams et Giles Elgood)