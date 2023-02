Le chef de l’OTAN prévient que l’Ukraine tire des munitions plus rapidement que les partenaires de l’alliance ne peuvent les fabriquer

Le chef de l’OTAN a déclaré que l’Ukraine dépensait une quantité “énorme” de munitions sur le champ de bataille.

Kiev tire ces munitions plus rapidement que les États-Unis et que ses partenaires européens ne peuvent les produire, a-t-il déclaré.

Les membres de l’OTAN et les pays partenaires ont envoyé des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine.

Les forces ukrainiennes utilisent une quantité massive de munitions pour combattre les troupes russes sur le champ de bataille, et la cadence de tir intense met à rude épreuve les stocks et les entreprises de défense occidentales dans le cadre des efforts visant à soutenir l’effort de guerre de Kiev, a averti lundi le chef de l’OTAN.

S’exprimant avant une série de réunions avec les ministres de la Défense de l’OTAN cette semaine, le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré que l’alliance militaire prévoyait de renforcer sa capacité de dissuasion et de défense face aux menaces russes.

Cela implique une planification à long terme pour augmenter la capacité industrielle de défense de l’OTAN, a-t-il dit, et reconstituer divers stocks de munitions qui ont été envoyés en Ukraine pour aider le pays à repousser l’invasion.

“La guerre en Ukraine consomme une énorme quantité de munitions et épuise les stocks alliés. Le taux actuel des dépenses de munitions de l’Ukraine est plusieurs fois supérieur à notre taux de production actuel”, a déclaré Stoltenberg. “Cela met nos industries de la défense sous pression.”

Il a noté qu’un exemple de cela est la façon dont le temps d’attente pour les munitions de gros calibre est passé de 12 à 28 mois. La solution, a-t-il ajouté, est d’investir dans la capacité de produire de telles armes et d’augmenter la production.

Les alliés de l’Ukraine ont fourni des dizaines de milliards de dollars d’armes et de munitions depuis que les forces russes ont lancé un assaut à grande échelle contre l’Ukraine il y a près d’un an. Au printemps dernier, des responsables du Pentagone ont déclaré que l’aide à la sécurité fournie par les États-Unis – qui a envoyé plus d’aide militaire à l’Ukraine que tout autre pays depuis février 2022 – était livré à des vitesses sans précédent.

Mais les expéditions répétées d’armes vers l’Ukraine ont mis à rude épreuve les stocks américains, envoyant le Pentagone recherche pour les moyens de renforcer la production de munitions et d’artillerie. Ce faisant, Washington a même essayé de chercher des solutions en examinant stocks d’autres pays non européens.

Parmi les près de 30 milliards de dollars d’aide à la sécurité que l’administration Biden a envoyés à Kiev depuis février 2022, les États-Unis ont fourni un tas de munitions – y compris des millions d’obus d’artillerie, d’obus de mortier et d’armes antichars.

Outre ces efforts, d’autres membres de l’OTAN et pays partenaires se sont de plus en plus engagés ces dernières semaines à envoyer armement avancé en Ukraine avant ce que les responsables ont précédemment décrit comme une offensive russe imminente. Cela comprend des engagements à envoyer des chars de combat principaux et d’autres blindés lourds très recherchés.

Pendant ce temps, Stoltenberg a déclaré lundi que la guerre en cours – qui est devenue une campagne écrasante et sanglante dans la région orientale du Donbass en Ukraine – s’est transformée en une “course de la logistique”.

“Des capacités clés telles que des munitions, du carburant et des pièces de rechange doivent atteindre l’Ukraine avant que la Russie ne puisse prendre l’initiative sur le champ de bataille”, a-t-il averti. “La vitesse sauvera des vies.