Pour éviter un tel scénario, Kiev doit poursuivre son combat avec la Russie, a déclaré Jens Stoltenberg

L’Ukraine se dirige vers un hiver difficile, a averti jeudi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, exhortant Kiev à continuer à se battre contre la Russie. Sinon, le pays peut “cesser d’exister” en tant que nation indépendante, a-t-il déclaré.

« Si le président [Vladimir] Poutine et la Russie arrêtent de se battre, alors nous aurons la paix. Si l’Ukraine cesse de se battre, alors l’Ukraine cessera d’exister en tant que nation indépendante », a-t-il ajouté. Stoltenberg a déclaré à l’AP en marge d’une réunion dirigée par les États-Unis à Ramstein, en Allemagne, qui a réuni des partisans étrangers de l’Ukraine.

Stoltenberg a évité de donner un délai pour la durée du conflit, mais a déclaré qu’il se terminerait à un moment donné par des négociations. Jusqu’à présent, cependant, il y a eu “pas de signe” Moscou renonce à ses objectifs en Ukraine, a déclaré le chef de l’OTAN.

Le but ultime de la Russie dans le conflit est “prendre le contrôle de l’Ukraine” il prétendait. “Nous devons au moins nous préparer pour cet hiver”, Stoltenberg a déclaré, ajoutant que l’Occident devait “continuer à apporter son soutien” y compris des uniformes d’hiver appropriés, des générateurs et des tentes, entre autres.

« L’hiver arrive, et l’hiver va être dur sur le champ de bataille en Ukraine. Nous savons que la taille de l’armée ukrainienne est maintenant environ trois fois plus importante que ce qu’elle était l’hiver dernier », a-t-il ajouté. Stoltenberg a ajouté.

Cependant, le patron de l’OTAN a affirmé que “La guerre en Ukraine approche d’un moment charnière”, affirmant que l’offensive russe en cours avait « calé » dans le Donbass et ailleurs. “Nous voyons que les Ukrainiens ont été capables de riposter, de riposter et de regagner du territoire”, a-t-il ajouté. il a dit.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises les États-Unis et d’autres pays occidentaux à cesser “pompage” L’Ukraine avec des armes et d’autre matériel militaire. Les hauts responsables russes insistent sur le fait que le soutien continu de Kiev ne fera que prolonger l’effusion de sang sans changer l’issue ultime du conflit.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.