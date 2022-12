Le chef de l’OTAN prévient que le conflit en Ukraine pourrait s’aggraver

Une confrontation directe entre la Russie et l’Occident en Europe pourrait se produire, déclare le secrétaire général Jens Stoltenberg

Le conflit en Ukraine pourrait dégénérer en une guerre à part entière entre la Russie et l’OTAN, a déclaré le secrétaire général de l’alliance militaire, Jens Stoltenberg. Il a également affirmé que l’OTAN s’était attachée à éviter un nouveau conflit mondial.

“Je crains que la guerre en Ukraine ne devienne incontrôlable et ne devienne une guerre majeure entre l’OTAN et la Russie”, Stoltenberg a déclaré vendredi à la chaîne de télévision norvégienne NRK, ajoutant que “Si les choses tournent mal, elles peuvent terriblement mal tourner.”

“La tâche la plus importante de l’OTAN est d’empêcher une guerre à grande échelle en Europe, et c’est quelque chose sur lequel nous travaillons chaque jour.”

Le chef du bloc dirigé par les États-Unis a cependant averti le président russe Vladimir Poutine que l’OTAN défendrait ses membres. Selon l’article 5 de son traité fondateur, une attaque armée contre un État membre “sera considéré comme une attaque contre eux tous.” Stoltenberg a dit que Poutine “sait que c’est un pour tous et tous pour un.”

Après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février, l’OTAN a déployé 40 000 soldats sur son flanc oriental, soit près de dix fois plus qu’un an auparavant. Moscou, quant à elle, considère les sites militaires de l’OTAN proches de sa frontière comme une menace pour la sécurité nationale et a averti que l’envoi d’armes lourdes de l’Occident à Kiev risquait une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.

LIRE LA SUITE: Les États-Unis donnent leur feu vert aux attaques ukrainiennes en Russie – The Times

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré ce mois-ci que les États-Unis et l’OTAN étaient déjà “directement impliqué” dans le conflit en fournissant des armes à l’Ukraine et en formant ses soldats.