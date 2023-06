Le bloc ne devrait pas se méprendre sur les capacités de Moscou après la communauté wagnérienne, a déclaré Jens Stoltenberg

Les membres de l’OTAN ne doivent pas sous-estimer la Russie, malgré la brève crise créée par la mutinerie ratée de la société militaire privée Wagner, a déclaré mardi le secrétaire général du bloc, Jens Stoltenberg.

« Nous avons tous vu les événements en Russie au cours de la dernière [few] jours. Ce sont des affaires russes internes », Stoltenberg a déclaré lors d’une conférence de presse à La Haye, affirmant que la rébellion était un signe de « de nouvelles tensions » dans le pays.

« En même temps, nous ne devons pas sous-estimer la Russie », a déclaré le chef du bloc, ajoutant que les membres de l’OTAN continueront à fournir une aide militaire à Kiev et à envoyer « un message clair de notre engagement » lors d’un sommet en Lituanie le mois prochain.

Stoltenberg a déclaré aux journalistes que les troupes ukrainiennes étaient « faire des progrès » dans leur contre-offensive, arguant que plus Kiev parvient à reprendre de territoire, « plus leur main sera forte à la table des négociations. »

En savoir plus La victoire ukrainienne est « impossible » selon Orban

Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes n’avaient pas réussi à percer les lignes défensives du Donbass et de la région de Zaporozhye, et que Kiev avait subi des pertes importantes en tentant de le faire. Un nombre important de chars lourds Leopard 2 de fabrication allemande et de véhicules de combat Bradley de fabrication américaine ont été détruits ou abandonnés lors des opérations offensives de l’Ukraine ce mois-ci.

Dimanche, le New York Times a cité des responsables américains disant que l’Ukraine n’avait pas réussi à tirer parti de la soudaine mutinerie de Wagner. Les troubles ont éclaté vendredi soir mais se sont terminés samedi soir, lorsque le patron de la société militaire privée Evgeny Prigozhin a conclu un accord avec les autorités. Les combattants de Wagner ont depuis interrompu leur marche sur Moscou et sont retournés à leurs bases.