Le chef de l’OTAN explique pourquoi la Russie ne doit pas être autorisée à gagner en Ukraine – News 24

La victoire de Moscou serait une “catastrophe” pour Kiev et “mauvaise” pour l’Occident, prévient Jens Stoltenberg

Les États-Unis devraient continuer à soutenir l’Ukraine car une victoire russe dans le conflit renforcerait la Chine, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Une Russie victorieuse “être mauvais pour nous tous en Europe et en Amérique du Nord, dans l’ensemble de l’OTAN, car cela enverra un message aux dirigeants autoritaires – non seulement à Poutine, mais aussi à la Chine – qu’en utilisant la force militaire brutale, ils peuvent atteindre leur objectif Buts,” Stoltenberg a déclaré dans une interview à Politico, dont des extraits ont été publiés vendredi.



“[It’s] important pour les alliés de l’OTAN de s’unir et de faire face aux conséquences de la montée de la Chine – et sur quoi nous sommes d’accord, et c’est exactement ce que nous faisons », a-t-il souligné, faisant référence à la désignation de Pékin comme “défi” au bloc en été.

La déclaration intervient à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis le 8 novembre, au cours desquelles les républicains devraient réaliser des gains significatifs et reprendre le contrôle d'au moins une chambre du Congrès. Alors que les démocrates ont été unis dans leur soutien à l'Ukraine, de nombreux républicains, dont le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy, ont récemment indiqué que le flux d'aide à Kiev pourrait diminuer considérablement ou même s'arrêter complètement après le vote.















Cependant, le chef de l’OTAN s’est dit confiant “qu’après les élections de mi-mandat, il y aura toujours une majorité claire au Congrès – à la Chambre et au Sénat – pour un soutien continu et significatif à l’Ukraine.”

L’aide de Washington à Kiev doit être maintenue « en partie parce que si [Russian President Vladimir] Poutine gagne en Ukraine, ce sera une catastrophe pour les Ukrainiens », il ajouta.

Selon Stoltenberg, la présence militaire continue des États-Unis et du Canada en Europe était, dans l’ensemble, “essentiel pour la force et la crédibilité de ce lien transatlantique”.

Les États-Unis ont été le soutien le plus important de l’Ukraine depuis le déclenchement de son conflit avec la Russie fin février, fournissant à Kiev des armes, des fonds et des renseignements. Washington a déjà fourni plus de 17 milliards de dollars d’aide militaire au gouvernement de Zelensky – bien plus que ce que les pays européens se sont engagés collectivement. Les livraisons d’armes américaines comprenaient du matériel sophistiqué tel que des lance-roquettes multiples HIMARS, des obusiers M777 et des drones de combat.

Moscou a constamment critiqué l’aide occidentale à Kiev, affirmant qu’elle ne fait que prolonger les combats et augmente le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.