Le chef de l’OTAN exhorte Séoul à envoyer un soutien militaire à l’Ukraine

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé lundi la Corée du Sud à fournir un soutien militaire direct à l’Ukraine, affirmant que Kyiv avait un besoin urgent d’armes pour lutter contre l’invasion russe prolongée.

La Corée du Sud, un exportateur d’armes en pleine croissance avec une armée bien équipée et soutenue par les États-Unis, a fourni une aide humanitaire et d’autres formes de soutien à l’Ukraine tout en se joignant aux sanctions économiques dirigées par les États-Unis contre Moscou. Mais il n’a pas directement fourni d’armes à l’Ukraine, citant une politique de longue date consistant à ne pas fournir d’armes aux pays activement engagés dans un conflit.

S’exprimant lors d’un forum à Séoul, Stoltenberg, un ancien Premier ministre norvégien, a exhorté la Corée du Sud à “intensifier la question spécifique du soutien militaire”. Il a noté que plusieurs membres et alliés de l’OTAN, dont l’Allemagne, la Norvège et la Suède, ont changé leur politique de non-exportation d’armes vers des pays en conflit pour soutenir l’Ukraine.

« Si nous croyons en la liberté, si nous croyons en la démocratie, si nous ne voulons pas que l’autocratie et la tyrannie gagnent, alors ils ont besoin d’armes. C’est la réalité », a déclaré Stoltenberg, qui est arrivé dimanche en Corée du Sud lors d’un voyage qui comprend également le Japon.

Stoltenberg a également rencontré lundi le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Ils ont discuté de l’engagement de la Corée du Sud à soutenir l’Ukraine et du rôle possible de l’OTAN pour dissuader la Corée du Nord de ses ambitions nucléaires croissantes après un nombre sans précédent d’essais de missiles balistiques en 2022, a déclaré le bureau de Yoon.

Les responsables sud-coréens n’ont confirmé aucune discussion spécifique sur l’envoi d’armes à l’Ukraine.

À la suite d’une réunion avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin dimanche, Stoltenberg a mentionné des rapports des services de renseignement américains accusant la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie pour soutenir sa guerre en Ukraine, ce qui, selon lui, souligne à quel point la sécurité entre les régions est “de plus en plus interconnectée”.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Corée du Sud a conclu des accords d’une valeur de plusieurs milliards de dollars pour fournir des chars, des obusiers, des avions de combat et d’autres systèmes d’armes à la Pologne, membre de l’OTAN. Un responsable américain a déclaré en novembre que les États-Unis avaient accepté d’acheter 100 000 cartouches d’artillerie à des fabricants sud-coréens pour les fournir à l’Ukraine, bien que des responsables sud-coréens aient soutenu que les munitions étaient destinées à remplir les stocks américains épuisés.

Dans une interview accordée à l’Associated Press ce mois-ci, Yoon a déclaré que les lois sud-coréennes, ainsi que l’opinion publique nationale, rendent difficile pour son gouvernement d’armer l’Ukraine alors qu’elle est en guerre. Mais il s’est dit ouvert à d’autres accords d’armement avec les États-Unis à l’avenir, notant que les deux alliés s’achètent régulièrement du matériel militaire.

Les commentaires de Stoltenberg au forum sont intervenus quelques heures après que la Corée du Nord a condamné ses visites en Corée du Sud et au Japon, affirmant que l’OTAN tentait de mettre ses “bottes militaires dans la région” et tentait de faire pression sur les alliés asiatiques de l’Amérique pour qu’ils fournissent des armes à l’Ukraine.

Dans un communiqué publié par l’Agence centrale de presse coréenne, la Corée du Nord a déclaré que le renforcement de la coopération entre l’OTAN et les alliés américains en Asie faisait partie d’un processus visant à créer une “version asiatique de l’OTAN” qui augmenterait les tensions dans la région.

Au cours du week-end, la Corée du Nord a également publié deux déclarations distinctes condamnant les États-Unis pour leur décision de fournir à l’Ukraine des chars avancés, la qualifiant de manœuvre sinistre pour intensifier une “guerre par procuration” visant à détruire Moscou.

La série de déclarations souligne l’alignement de la Corée du Nord sur la Russie au sujet de la guerre en Ukraine, que la Corée du Nord a imputée à l’Occident.

Cependant, la Corée du Nord a nié à plusieurs reprises les accusations américaines selon lesquelles elle aurait envoyé d’importantes quantités d’obus d’artillerie et d’autres munitions à la Russie pour soutenir son offensive en Ukraine et a averti dimanche que l’administration Biden ferait face à des conséquences “indésirables” non précisées si elle continue à se propager. la « rumeur autodidacte ».

