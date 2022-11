Le chef de l’OTAN exhorte la Turquie à approuver l’adhésion de la Finlande et de la Suède

ISTANBUL, Turquie (AP) – Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté jeudi la Turquie à approuver les demandes de la Finlande et de la Suède de rejoindre l’alliance militaire, affirmant que les deux pays nordiques avaient rempli leurs engagements en matière de sécurité envers Ankara.

La Finlande et la Suède ont demandé leur adhésion à l’OTAN dans les mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, abandonnant leurs politiques de longue date de non-alignement militaire.

La Turquie, qui appartient déjà à l’alliance occidentale, a menacé de bloquer le processus à moins que les voisins nordiques ne répondent à ses exigences. Le gouvernement turc souhaite en particulier qu’ils sévissent contre les individus qu’il considère comme des terroristes, tels que les partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan et les personnes soupçonnées d’avoir orchestré un coup d’État manqué en 2016 en Turquie.

« La Finlande et la Suède ont tenu leur engagement envers la Turquie. Ils sont devenus des partenaires solides dans notre lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations », a déclaré Stoltenberg aux journalistes à Istanbul après des entretiens avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

« Il est temps d’accueillir la Finlande et la Suède en tant que membres à part entière de l’OTAN. Leur adhésion rendra notre alliance plus forte et notre peuple plus sûr », a déclaré Stoltenberg. “En ces temps dangereux, il est encore plus important de finaliser leur adhésion, pour éviter tout malentendu ou erreur de calcul à Moscou.”

Cependant, Cavusoglu a déclaré que le calendrier d’acceptation des pays en tant que nouveaux membres dépendrait du moment où les demandes de la Turquie, convenues dans un mémorandum conjoint, seraient satisfaites.

“Nous voulons voir des mesures concrètes”, a déclaré le ministre, notamment dans la lutte contre les extrémistes.

« Il n’est pas possible de dire à l’heure actuelle que les deux pays ont complètement mis en œuvre tous les aspects du mémorandum », a-t-il ajouté, tout en soulignant que la Turquie soutient l’élargissement de l’OTAN.

Cavusoglu a déclaré que la Turquie considérait le nouveau gouvernement suédois comme “plus déterminé” à respecter le mémorandum signé à Madrid. Le nouveau Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, doit se rendre à Ankara le 8 novembre, a-t-il déclaré.

Les 30 pays membres de l’OTAN doivent officiellement ratifier le protocole d’adhésion pour que la Finlande et la Suède rejoignent l’alliance. Seuls les parlements turc et hongrois ne l’ont pas encore fait.

The Associated Press