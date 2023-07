Le chef de l’OTAN s’est dit « absolument » convaincu que les alliés s’accorderont sur une forme de formulation lors d’un sommet cette semaine sur la future adhésion de l’Ukraine à l’alliance qui sera acceptable pour Kiev.

Président Volodymyr Zelensky – qui n’a pas encore confirmé s’il participera lui aussi au rassemblement des OTAN alliés en Lituanie mardi et mercredi – cherche une invitation claire à se joindre.

Il veut qu’elle aille bien plus loin qu’un accord de principe lors d’un sommet à Bucarest en 2008 selon lequel les portes de l’OTAN étaient ouvertes à de nouveaux membres.

Dernière guerre en Ukraine : des soldats russes « piégés » près de Bakhmut

Cependant, malgré le manque de temps, des discussions sont toujours en cours entre les États membres sur ce à quoi ressemblera le libellé officiel de l’adhésion de l’Ukraine.

Certains pays, dont le Royaume-Uni et les États baltes, souhaitent vivement que l’Ukraine soit invitée à rejoindre rapidement une fois la guerre avec Russie est finitandis que d’autres, comme Allemagnesont plus méfiants.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était convaincu qu’un accord acceptable par toutes les parties serait conclu, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN, a répondu à Sky News : « Oui absolument ».

Dans une interview avant le sommet, il a déclaré: « Je ne dis pas que c’est toujours facile et direct parce que lorsque nous sommes de nombreux alliés, il y a bien sûr des positions différentes, des points de vue différents, mais ce n’est pas nouveau… mais la force de l’OTAN , ce que nous prouvons encore et encore, c’est que nous sommes toujours capables de nous unir autour d’une tâche commune, d’un message commun. »

L’alliance a déjà convenu d’améliorer le statut des relations des deux parties avec la création d’un nouvel organe – le conseil Ukraine-OTAN.

« Cela nous fournit un outil pour vraiment approfondir et renforcer le partenariat entre l’Ukraine et l’OTAN et pour aider l’Ukraine à se rapprocher encore plus de l’OTAN et de l’adhésion. »

Mais la décision de M. Zelenskyy d’assister en personne au sommet lituanien pourrait bien dépendre de sa satisfaction du signal que les alliés lui donnent concernant l’adhésion à l’OTAN.

M. Stoltenberg a déclaré qu’il n’était pas possible d’être « certain à 100% » que le président ukrainien serait présent étant donné qu’il est le dirigeant d’un pays en pleine guerre.

En savoir plus:

« Mais j’ai hâte de l’accueillir », a-t-il déclaré, notant qu’ils se sont parlé à plusieurs reprises.

Un autre point de discussion majeur est l’adhésion de Suède à l’OTAN.

La Suède et la Finlande ont mis fin à des positions historiques de neutralité à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, affirmant qu’elles souhaitaient rejoindre l’alliance.

Helsinki a depuis devenu membre mais Turquie a retardé l’entrée de Stockholm parce qu’il accuse les autorités suédoises d’être trop indulgentes envers les groupes militants kurdes considérés comme une menace par Ankara.

M. Stoltenberg doit accueillir lundi une rencontre entre le président turc et le Premier ministre suédois à Vilnius, la capitale lituanienne.

Il a déclaré qu’il était « encore possible » de surmonter les préoccupations turques liées à la Suède à temps pour le sommet.

Un troisième point de friction a été de savoir qui remplacera M. Stoltenberg à la tête de l’alliance.

Le secrétaire à la Défense du Royaume-Uni, Ben Wallaceétait en lice mais était non pris en charge par les États-Unis – la voix la plus influente de l’alliance.

Cela signifiait que les alliés avaient fini par demander à M. Stoltenberg de prolonger à nouveau son mandat.

Il a dit que c’était un « honneur de servir » à un moment aussi difficile.

Il a également insisté sur le fait que l’incapacité à s’entendre sur un nouveau secrétaire général, à finaliser l’adhésion de la Suède et à parvenir – pourtant – à une position unie sur la voie de l’adhésion de l’Ukraine n’était pas un signe de désunion mais la preuve des discussions saines qui font la force de l’OTAN.

« Avant chaque sommet, avant chaque réunion importante, l’OTAN – nous nous consultons », a-t-il déclaré.

« Nous devons passer du temps dans les réunions pour trouver un langage, trouver un terrain d’entente pour parvenir à un consensus car nous prenons des décisions par consensus.

« Pour moi, ce n’est pas une faiblesse qui est une force. »