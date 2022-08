Le chef de l’OTAN décrit l’expansion de l’Arctique

Stoltenberg cite le “défi stratégique” de la Russie et de la Chine pour justifier la militarisation de la région polaire

L’OTAN augmentera sa présence militaire dans l’Arctique parce que la Russie et la Chine y posent un “défi stratégique” au bloc, a déclaré le secrétaire général Jens Stoltenberg, dans un éditorial avant sa visite dans le Nord canadien.

L’Arctique est « la porte d’entrée de l’Atlantique Nord, qui abrite des liens commerciaux, de transport et de communication vitaux entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Garantir la liberté de navigation et un accès sans entraves est essentiel pour maintenir la force de nos économies et la sécurité de nos populations », Stoltenberg a écrit dans l’article, publié mercredi dans le Globe and Mail du Canada.

En raison de “Climat qui se réchauffe rapidement” une grande partie de l’Arctique sera libre de glace en été, ce qui déverrouille “des opportunités pour les routes maritimes, les ressources naturelles et le développement économique” qui peut être exploité par “régimes autoritaires” comme la Russie et la Chine, a soutenu Stoltenberg.

La Russie renforce sa Flotte du Nord, tandis que la Chine prévoit une “Route de la soie polaire” vers l’Europe via l’Arctique, construisant le plus grand brise-glace du monde et se déclarant « État proche de l’Arctique », a écrit l’ancien politicien norvégien.

Pour contrer cela, écrit Stoltenberg, le “alliance défensive” investira dans « de nouvelles capacités aériennes et maritimes », mener plus d’exercices comme Trident Juncture et Cold Response, et renforcer sa présence dans l’ensemble du Grand Nord. Les exercices Cold Response en Norvège, qui ont eu lieu en mars et avril, ont impliqué des troupes de 27 pays et ont été le plus grand exercice arctique de l’OTAN depuis les années 1980.

Stoltenberg a également révélé qu’il visiterait la base aérienne de Cold Lake et le site radar d’alerte précoce de Cambridge Bay au Nunavut dans le cadre de sa tournée dans l’Arctique avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Alors que Stoltenberg a parlé de la prétendue menace sino-russe dans la région, une fois que la Finlande et la Suède rejoindront officiellement l’alliance, sept des huit membres du Conseil de l’Arctique appartiendront à l’OTAN. Tous ont suspendu leurs activités au sein de l’organe consultatif au début de cette année, invoquant le conflit en Ukraine. La Russie, seul membre non membre de l’OTAN du Conseil, représente 53 % du littoral arctique et plus de la moitié de la population permanente de la région.

La Russie a mis en garde contre la militarisation croissante de l’Arctique, affirmant que l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN risquait de transformer la région en un « théâtre d’opérations militaires ».