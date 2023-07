Le chef de l’OTAN déclare que la Turquie accepte d’envoyer rapidement le protocole d’adhésion de la Suède à l’OTAN au Parlement – ​​WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

VILNIUS, Lituanie (AP) – URGENT: Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que le président turc Recep Tayyip Erdogan avait accepté d’envoyer le protocole d’adhésion de la Suède à l’OTAN au Parlement turc « dès que possible ».

Stoltenberg a fait cette annonce après des entretiens avec Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à la veille d’un sommet de l’OTAN en Lituanie.

L’adhésion de la Suède à l’OTAN est bloquée par les objections de la Turquie depuis l’année dernière.

Plus tôt, le président Erdogan a introduit lundi une nouvelle condition pour approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN, appelant les pays européens à « ouvrir la voie » à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.

L’annonce surprise d’Erdogan avant son départ pour un sommet de l’OTAN dans la capitale lituanienne a ajouté une nouvelle incertitude à la candidature de la Suède pour devenir le 32e membre de l’alliance, que la Turquie a initialement bloquée en disant que la Suède était trop indulgente envers les militants kurdes et d’autres groupes qu’Ankara considère comme des menaces pour la sécurité.

C’était la première fois qu’Erdogan associait l’ambition de son pays de rejoindre l’UE aux efforts de la Suède pour devenir membre de l’OTAN.

« La Turquie attend à la porte de l’Union européenne depuis plus de 50 ans maintenant, et presque tous les pays membres de l’OTAN sont désormais membres de l’Union européenne », a déclaré Erdogan aux journalistes à Istanbul. « Je lance cet appel à ces pays qui ont fait attendre la Turquie aux portes de l’Union européenne pendant plus de 50 ans. »

« Venez ouvrir la voie à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Lorsque vous ouvrirez la voie à la Turquie, nous ouvrirons la voie à la Suède comme nous l’avons fait pour la Finlande », a-t-il ajouté.

Plus tôt, le bureau d’Erdogan a déclaré avoir déclaré au président américain Joe Biden lors d’un appel téléphonique dimanche que la Turquie souhaitait un message « clair et fort » de soutien aux ambitions européennes de la Turquie de la part des dirigeants de l’OTAN. La lecture de l’appel Biden-Erdogan à la Maison Blanche n’a pas mentionné la question de l’adhésion de la Turquie à l’UE.

Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson se sont rencontrés lundi après leur arrivée à Vilnius, où les dirigeants de l’OTAN se réuniront au cours des deux prochains jours pour discuter d’une foule de questions, notamment les relations futures de l’OTAN avec l’Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskky les rejoindra en personne mercredi.

Erdogan devait également rencontrer le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, lundi soir.

La porte-parole de la Commission européenne, Dana Spinant, a déclaré que « vous ne pouvez pas lier les deux processus en ce qui concerne la Turquie ».

La Turquie est candidate à l’adhésion à l’UE, mais le recul démocratique sous la présidence d’Erdogan, les différends avec Chypre, membre de l’UE, et d’autres problèmes ont freiné les progrès du pays vers son admission dans le bloc des 27 nations.

Cependant, en tant que membre de l’OTAN, le gouvernement d’Erdogan a reporté la ratification de l’adhésion de la Suède à l’alliance, affirmant que l’administration de Stockholm doit faire plus pour réprimer les militants kurdes et d’autres groupes. Une série de manifestations anti-turques et anti-islam dans la capitale suédoise a fait douter qu’un accord pour satisfaire les demandes de la Turquie puisse être conclu avant le sommet de l’OTAN.

Les retards de la Turquie dans l’adhésion de la Suède ont irrité d’autres alliés de l’OTAN, dont les États-Unis. Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a confirmé dimanche que Biden et Erdogan avaient parlé de l’adhésion de la Suède à l’OTAN, entre autres questions, et avaient convenu de se rencontrer à Vilnius pour de nouvelles discussions.

Sullivan a déclaré que la Maison Blanche était convaincue que la Suède rejoindrait l’alliance.

« Si cela se produit après Vilnius, nous sommes convaincus que cela se produira », a-t-il déclaré. « Nous ne considérons pas cela comme quelque chose qui est fondamentalement mis en doute. C’est une question de temps. Le plus tôt sera le mieux. »

