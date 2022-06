Le chef de l’OTAN déclare que la Turquie a accepté de soutenir l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’alliance

La Turquie a accepté mardi de lever son opposition à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, une percée dans une impasse obscurcissant un sommet des dirigeants à Madrid au milieu de la pire crise de sécurité en Europe depuis des décennies déclenchée par la guerre en Ukraine.

Après des pourparlers urgents au plus haut niveau, le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg, a déclaré que “nous avons maintenant un accord qui ouvre la voie à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN”.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a incité la Suède et la Finlande à abandonner leur statut de pays non alignés de longue date et à demander leur adhésion à l’OTAN. Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan avait bloqué cette décision, insistant pour que la paire nordique modifie sa position sur les groupes rebelles kurdes que la Turquie considère comme des terroristes.

Le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré que les dirigeants des trois pays avaient signé un accord conjoint après des entretiens mardi.

La Turquie a déclaré qu’elle avait “obtenu ce qu’elle voulait”, y compris “une pleine coopération … dans la lutte contre” les groupes rebelles.

La réunion au sommet définira l’orientation future de l’alliance

L’accord intervient à l’ouverture d’un sommet crucial dominé par l’invasion russe de l’Ukraine. Le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants de l’OTAN sont arrivés à Madrid pour un sommet qui définira le cours de l’alliance pour les années à venir.

Stoltenberg a déclaré que la réunion tracerait un plan pour l’alliance “dans un monde plus dangereux et imprévisible”.

“Pour pouvoir défendre dans un monde plus dangereux, nous devons investir davantage dans notre défense”, a déclaré Stoltenberg. Seuls neuf des 30 membres de l’OTAN atteignent l’objectif de l’organisation de consacrer 2 % de son produit intérieur brut à la défense.

L’Espagne, qui accueille le sommet, n’en dépense que la moitié.

REGARDER | Justin Trudeau parle des engagements du Canada envers l’OTAN :

Trudeau sur le rôle du Canada dans une OTAN en expansion Le premier ministre Justin Trudeau répond à une question sur les engagements du Canada envers l’OTAN alors que l’organisation annonce une augmentation considérable du nombre de soldats dans sa force d’alerte élevée.

Le renforcement des défenses contre la Russie et le soutien à l’Ukraine figurent en tête de l’ordre du jour des dirigeants lors des réunions de mercredi et jeudi.

Biden, qui est arrivé dans le but de renforcer la détermination de tout allié hésitant, a déclaré que l’OTAN était “aussi unie et galvanisée que je pense que nous l’avons jamais été”.

L’invasion de Moscou le 24 février a brisé la sécurité européenne et ramené des bombardements de villes et des batailles terrestres sanglantes sur le continent. L’OTAN, qui avait commencé à se concentrer sur le terrorisme et d’autres menaces non étatiques, a dû affronter une fois de plus une Russie adverse.

“L’Ukraine fait maintenant face à une brutalité que nous n’avons pas vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Stoltenberg.

Erdogan, centre, arrive mardi à la base aérienne de Torreon à Madrid. Les chefs d’État de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord se réuniront pour un sommet de l’OTAN à Madrid de mardi à jeudi. (Sergio Pérez/Associated Press)

Des diplomates et des dirigeants de Turquie, de Suède et de Finlande ont précédemment tenu une vague de pourparlers pour tenter de sortir de l’impasse sur l’opposition de la Turquie à l’expansion. Les dirigeants des trois pays se sont rencontrés pendant plus de deux heures aux côtés de Stoltenberg mardi avant l’annonce de l’accord.

Erdogan critique ce qu’il considère comme l’approche laxiste de la Suède et de la Finlande envers des groupes qu’Ankara considère comme des menaces à la sécurité nationale, notamment le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et son extension syrienne. Le soutien américain aux combattants kurdes syriens dans la lutte contre le groupe État islamique fait également enrager la Turquie depuis des années.

ÉCOUTEZ | Pourquoi la Turquie s’oppose à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN :

Le courant15:34Pourquoi la Turquie s’oppose à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN La Turquie s’oppose à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN. Nous discutons avec Steven Erlanger, correspondant diplomatique en chef en Europe du New York Times ; et Aslı Aydıntaşbaş, chercheur principal au Conseil européen des relations étrangères.

La Turquie a exigé que la Finlande et la Suède extradent les personnes recherchées et lèvent les restrictions sur les armes imposées après l’incursion militaire de la Turquie en 2019 dans le nord-est de la Syrie.

Sortir de l’impasse permettra aux dirigeants de l’OTAN de se concentrer sur leur problème clé : une Russie de plus en plus imprévisible et agressive.

Le maire de Kyiv exhorte l’alliance à faire “tout ce qu’il faut” pour arrêter la guerre

L’attaque d’un missile russe lundi sur un centre commercial de la ville de Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, a été un sombre rappel des horreurs de la guerre. Certains ont vu le moment, alors que les dirigeants du Groupe des Sept se réunissaient en Allemagne juste avant l’OTAN, comme un message de Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui doit s’adresser mercredi aux dirigeants de l’Otan par vidéo, a qualifié la frappe sur le centre commercial d’acte “terroriste”.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, s’est rendu à Madrid pour exhorter l’alliance à fournir à son pays “tout ce qu’il faut” pour arrêter la guerre.

“Réveillez-vous, les gars. Cela se passe maintenant. Vous allez être le prochain, cela va frapper à votre porte en un clin d’œil”, a déclaré Klitschko aux journalistes sur le lieu du sommet.

Stoltenberg a déclaré lundi que les alliés de l’OTAN se mettront d’accord lors du sommet pour augmenter la force de la force de réaction rapide de l’alliance près de huit fois, de 40 000 à 300 000 soldats. Les troupes seront basées dans leur pays d’origine, mais dédiées à des pays spécifiques du flanc oriental de l’OTAN, où l’alliance prévoit de constituer des stocks d’équipements et de munitions.

REGARDER | Les dirigeants du G7 annoncent une nouvelle aide à l’Ukraine :

Les dirigeants du G7 s’engagent à soutenir davantage l’Ukraine Les dirigeants ont annoncé une nouvelle aide à l’Ukraine et des sanctions plus sévères contre la Russie lors du sommet du G7 en Allemagne. L’OTAN a également annoncé qu’elle renforçait sa force de réaction rapide en Europe en signe de montée des tensions.

Sous la surface, il y a des tensions au sein de l’OTAN sur la façon dont la guerre se terminera et quelles concessions, le cas échéant, l’Ukraine devrait faire pour mettre fin aux combats.

Il existe également des différences sur la dureté de la ligne à adopter face à la Chine dans le nouveau concept stratégique de l’OTAN – son ensemble de priorités et d’objectifs pour une décennie. Le dernier document, publié en 2010, ne mentionnait pas du tout la Chine.

Le nouveau concept devrait définir l’approche de l’OTAN sur des questions allant de la cybersécurité au changement climatique – et la portée économique et militaire croissante de la Chine, ainsi que l’importance et la puissance croissantes de la région indo-pacifique. Pour la première fois, les dirigeants du Japon, de l’Australie, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande assistent au sommet en tant qu’invités.

Certains membres européens se méfient de la ligne dure des États-Unis sur Pékin et ne veulent pas que la Chine soit considérée comme un adversaire.

Dans le concept stratégique, l’OTAN s’apprête à déclarer la Russie sa menace numéro un.

L’agence spatiale russe Roscosmos a marqué l’ouverture du sommet en publiant des images satellite et des coordonnées de la salle de conférence de Madrid où il se tient, ainsi que celles de la Maison Blanche, du Pentagone et des sièges du gouvernement à Londres, Paris et Berlin. .

L’agence a déclaré que l’OTAN était sur le point de déclarer la Russie ennemie lors du sommet, ajoutant qu’elle publiait des coordonnées précises “au cas où”.