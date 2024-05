Le chef de l’OTAN déclare que la Russie ne peut pas « attendre la fin » de l’alliance en Ukraine – DW – 31/05/2024

OTAN Le secrétaire général Jens Stoltenberg a appelé vendredi les membres de l’alliance militaire à maintenir les niveaux actuels d’aide aux pays en développement. L’Ukraine alors que la Russie poursuit son invasion.

Il a fait ces commentaires dans le tchèque capitale, Prague, à la suite d’un réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN.

Qu’a dit Stoltenberg à propos de l’aide à l’Ukraine ?

Stoltenberg a déclaré que l’OTAN jouerait un rôle plus important dans la coordination de la fourniture d’une aide militaire à Kiev et de la formation des forces ukrainiennes.

Il a fait valoir qu’une telle décision « offrirait plus de prévisibilité pour Kiev et répondrait aux besoins immédiats et à long terme ».

Le chef de l’OTAN a souligné le fait que les membres de l’alliance sont les plus grands soutiens de l’Ukraineaffirmant que « presque toute l’aide militaire à l’Ukraine — 99 % — vient des alliés de l’OTAN ».

Il a appelé les États membres de l’OTAN à s’engager financièrement à long terme afin de montrer clairement à Moscou que l’Ukraine continuera de recevoir un soutien.

« La Russie doit comprendre qu’elle ne peut pas attendre », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les membres de l’OTAN doivent maintenir « au moins » les niveaux de soutien actuels « aussi longtemps que nécessaire ».

Les analystes occidentaux ont averti que le conflit s’est transformé en une guerre d’usure, avec Moscou espère vaincre l’Ukraine en attendant que le soutien occidental diminue.

Craintes d’une offensive russe en été: Roman Goncharenko de DW Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Blinken confirme l’autorisation américaine pour les frappes ukrainiennes en Russie

Également après des entretiens à Prague, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a confirmé que Washington avait autorisé l’Ukraine à utiliser des armes américaines pour frapper le territoire russe.

Blinken a déclaré que le changement de politique intervient alors que les États-Unis ajustent et adaptent leur stratégie sur le champ de bataille en raison des développements récents, soulignant Les récentes attaques de Moscou contre Kharkiv, la deuxième ville la plus peuplée d’Ukrainequi se trouve près de la frontière avec la Russie.

Les avions de combat volant dans l’espace aérien russe soutiennent l’offensive de Kharkiv en déplaçant des bombes planantes vers l’Ukraine.

Dans sa déclaration de vendredi, Stoltenberg a rejeté les avertissements russes selon lesquels permettre à l’Ukraine de frapper à l’intérieur de la Russie conduirait à une escalade du conflit.

« Ce n’est pas nouveau », a déclaré Stoltenberg. « Cela fait longtemps que chaque fois que les alliés de l’OTAN apportent un soutien à l’Ukraine, le président Poutine essaie de nous menacer de ne pas le faire », a-t-il déclaré.

« Et l’escalade – eh bien, la Russie a intensifié ses efforts en envahissant un autre pays. »

« L’Ukraine a le droit de se défendre, nous avons le droit d’aider l’Ukraine à faire valoir son droit à la légitime défense, et cela ne fait pas des alliés de l’OTAN une partie au conflit », a-t-il souligné.

Blinken interrogé par DW sur le soutien de la Chine à la Russie Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

sdi/wmr (Reuters, AFP, dpa, AP)