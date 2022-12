KYIV, Ukraine – Le chef de l’OTAN a exprimé sa crainte que les combats en Ukraine ne deviennent incontrôlables et ne deviennent une guerre entre la Russie et l’OTAN, selon une interview publiée vendredi.

Stoltenberg, un ancien Premier ministre de Norvège, a déclaré dans l’interview qu'”il ne fait aucun doute qu’une guerre à part entière est une possibilité”, ajoutant qu’il était important d’éviter un conflit “qui implique plus de pays en Europe et devient un conflit à part entière”. – guerre à part entière en Europe.

“Pendant de nombreuses années, l’Occident a exploité et pompé sans vergogne ses ressources, encouragé le génocide et la terreur dans le Donbass et transformé le pays en colonie”, a-t-il déclaré. “Maintenant, il utilise cyniquement le peuple ukrainien comme chair à canon, comme bélier contre la Russie en continuant à fournir à l’Ukraine des armes et des munitions, en envoyant des mercenaires et en la poussant sur une piste suicidaire.”