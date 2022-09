Le chef de l’Otan condamne les “faux” référendums dans le Donbass

Le chef du bloc militaire dirigé par les États-Unis s’est engagé à intensifier l’aide à Kiev, suggérant que les armes occidentales sont le seul moyen de résoudre le conflit

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a critiqué les référendums à venir dans le Donbass et dans deux régions de l’est de l’Ukraine, les qualifiant de “faux” alors que les citoyens se demandent s’ils souhaitent rejoindre officiellement la Russie au milieu des combats en cours.

Avec des votes prévus dans les prochains jours pour les deux républiques du Donbass déjà reconnues par Moscou – Donetsk et Lougansk – ainsi que les régions ukrainiennes de Kherson et Zaporozhye, Stoltenberg a insisté sur le fait que la Russie utiliserait le “faux” référendums “pour aggraver encore la guerre”, affirmant qu’ils auraient “aucune légitimité et bien sûr ils ne changent rien.”

“Notre réponse, la réponse de l’OTAN, est d’intensifier le soutien”, a-t-il déclaré à CNN dans une interview vendredi, ajoutant “La meilleure façon de mettre fin à cette guerre est de renforcer davantage les Ukrainiens sur le champ de bataille afin qu’ils puissent, à un moment donné, s’asseoir et parvenir à une solution acceptable pour l’Ukraine et qui préserve l’Ukraine en tant que nation souveraine et indépendante en Europe.”

Lire la suite Les référendums du Donbass vont changer la réalité de la sécurité – Moscou

Bien que le résultat exact des référendums n’ait pas encore été connu, Moscou a déclaré que si les régions votaient pour rejoindre la Fédération de Russie, elle considérerait les attaques contre ces zones comme des attaques contre son propre territoire et réagirait en conséquence. De plus, les référendums font suite à l’annonce que la Russie mobilisera quelque 300 000 réservistes, dont certains, selon le ministre de la Défense, Sergey Shoigu, aideraient à contrôler la ligne de contact de 1 000 kilomètres entre les forces ukrainiennes et le territoire sous contrôle russe.

Les législateurs russes ont déjà voté pour reconnaître officiellement les républiques du Donbass en tant qu’États indépendants plus tôt cette année, tandis que les régions voisines de Kherson et Zaporozhye font toujours partie de l’Ukraine, bien que les deux aient vu une présence militaire russe tout au long du conflit actuel.

Un certain nombre de dirigeants occidentaux ont déjà exprimé leur opposition aux votes à venir, le chancelier allemand Olaf Scholz, tout comme Stoltenberg, les rejetant comme “faux référendums” ce “ne peut pas être accepté.” Washington, quant à lui, a déclaré qu’il “ne jamais reconnaître les revendications de la Russie sur des parties prétendument annexées de l’Ukraine”, y compris apparemment la Crimée, qui a voté lors de son propre référendum pour se séparer de l’Ukraine et rejoindre la Russie en 2014.

LIRE LA SUITE: L’Ouest réagit aux projets de référendum du Donbass