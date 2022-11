Le chef de l’OTAN avertit la Russie d’utiliser “l’hiver comme arme de guerre”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a averti mardi que la Russie utilisait “l’hiver comme arme de guerre” alors que des pays occidentaux comme les États-Unis se préparent à augmenter leur aide énergétique à l’Ukraine.

“Ce que nous avons vu depuis l’invasion brutale de l’Ukraine par le président Poutine, c’est que le président Poutine échoue en Ukraine”, a déclaré Stoltenberg aux journalistes de Bucarest, en Roumanie. “Il réagit avec plus de brutalité, s’attaquant aux infrastructures gazières, aux lignes électriques et essayant de priver les Ukrainiens d’eau, d’électricité, d’éclairage et de chauffage.”

“Par conséquent, nous devons soutenir l’Ukraine car ce que nous voyons, c’est que le président Poutine essaie d’utiliser l’hiver comme arme de guerre”, a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont annoncé mardi une nouvelle série d’aides à l’Ukraine, mais cette fois-ci, elles seront uniquement destinées à réparer l’infrastructure électrique de l’Ukraine alors que la Russie continue de bombarder la nation déchirée par la guerre avec des attaques aériennes.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré mardi que les États-Unis fourniraient 53 millions de dollars pour soutenir l’acquisition d'”équipements de réseau électrique essentiels”.

“Cet équipement sera rapidement livré en urgence à l’Ukraine pour aider les Ukrainiens à persévérer pendant l’hiver”, a indiqué le département dans un communiqué. “Ce pack d’approvisionnement comprendra des transformateurs de distribution, des disjoncteurs, des parafoudres, des sectionneurs, des véhicules et d’autres équipements clés.”

Le paquet sera utilisé pour aider à rétablir l’alimentation de secours et à chauffer diverses municipalités d’Ukraine qui ont été touchées par les attaques russes.

Les États-Unis ont fourni près de 32 milliards de dollars à l’Ukraine depuis l’invasion russe il y a plus de neuf mois, dont 145 millions de dollars pour aider le secteur électrique ukrainien.

Les dirigeants de l’OTAN ont rencontré mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dymtro Kuleba pour répondre aux besoins immédiats de Kyiv lorsqu’il s’agit de maintenir l’Ukraine au chaud à l’approche des mois d’hiver.

LES ÉTATS-UNIS ENVISAGENT DE FOURNIR À L’UKRAINE ET AUX ALLIÉS DE L’EUROPE DE L’EST DES ARMES DE FRAPPE DE PRÈS DE 100 MILLES

“Les Ukrainiens sont capables d’abattre de nombreux missiles et drones entrants, mais pas tous”, a déclaré Stoltenberg aux journalistes. “Je pense que nous avons tous vu ces images prises depuis des satellites, où vous voyez l’Europe en lumière, puis vous voyez l’Ukraine sombre, et cela reflète les conséquences énormes.”

Stoltenberg a déclaré que les responsables de l’OTAN discuteraient également de la manière d’étendre l’aide à la défense aérienne à l’Ukraine afin de mieux arrêter toutes les attaques aériennes russes, notamment en acheminant des pièces de rechange vers les lignes de front pour s’assurer que l’armement dont dispose Kyiv est utilisable.

Malgré les avancées ukrainiennes sur les lignes de front et la diminution des stocks de munitions russes, Stoltenberg a averti que Moscou continuerait à frapper l’Ukraine.

“Nous pouvons nous attendre à plus d’attaques. Je pense que personne ne peut dire exactement combien, mais le président Poutine et la Russie ont démontré une volonté d’infliger des souffrances et à un niveau de brutalité que nous n’avons pas vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale”, a-t-il ajouté. a-t-il déclaré aux journalistes, avertissant que la Russie continuera de se tourner vers des partenaires comme l’Iran pour un soutien aérien.