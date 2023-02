Le chef de l’Otan appelle à resserrer les liens avec le Japon pour défendre la démocratie

TOKYO (AP) – Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a vivement critiqué mardi la Chine pour avoir “intimidé ses voisins et menacé Taïwan” et a souligné la nécessité pour le Japon et les autres démocraties de travailler avec l’alliance pour défendre l’ordre international.

Le qualifiant de “moment critique pour l’OTAN et pour le Japon”, Stoltenberg, qui est en visite à Tokyo, a déclaré que la Chine et la Russie “menaient une réaction autoritaire contre l’ordre international fondé sur des règles”.

Il a déclaré que la sécurité transatlantique et indo-pacifique est “profondément interconnectée” et qu’une victoire du président russe Vladimir Poutine en Ukraine enverrait le message que les régimes autoritaires peuvent atteindre leurs objectifs par la force brute. “C’est dangereux”, a-t-il dit.

“La Chine surveille de près et tire des leçons qui pourraient influencer ses décisions futures”, a déclaré Stoltenberg lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

“La Chine renforce considérablement ses forces militaires, y compris les armes nucléaires, intimide ses voisins et menace Taïwan, tente de contrôler les infrastructures critiques et répand la désinformation sur l’OTAN et la guerre en Ukraine”, a déclaré Stoltenberg. “La Chine n’est pas notre adversaire, mais nous devons comprendre l’ampleur du défi et travailler ensemble pour y faire face.”

La critique directe de la Chine par Stoltenberg contrastait avec l’expression plus indirecte de l’opposition de Kishida à tout changement unilatéral par la force du statu quo dans les mers de Chine orientale et méridionale.

Le Japon, déjà un proche allié des États-Unis, a ces dernières années élargi ses liens militaires avec d’autres pays de l’Indo-Pacifique ainsi qu’avec la Grande-Bretagne, l’Europe et l’OTAN au milieu d’une menace sécuritaire croissante de la Chine et de la Corée du Nord.

Il n’a pas tardé à se joindre aux sanctions économiques dirigées par les États-Unis contre la guerre de la Russie en Ukraine et a fourni une aide humanitaire et des équipements de défense non combatifs aux Ukrainiens. Cela s’explique principalement par la crainte des Japonais que l’agression russe en Europe puisse se refléter en Asie, où les inquiétudes grandissent quant à l’affirmation croissante de la Chine et à l’escalade des tensions concernant sa revendication sur Taiwan.

Lors de la conférence de presse, Kishida s’est félicité de l’intérêt et de l’engagement croissants de l’OTAN dans la région indo-pacifique et a annoncé que le Japon ouvrira un bureau de délégation à l’OTAN et prévoit d’assister régulièrement aux réunions du conseil et aux réunions des chefs de la défense pour promouvoir une communication plus étroite entre le Japon et l’alliance. .

Kishida a déclaré que lui et Stoltenberg avaient convenu de faire progresser les liens dans des domaines tels que le cyberespace, l’espace, la désinformation et les technologies critiques et émergentes.

Dans une déclaration conjointe publiée plus tard, les deux dirigeants se sont inquiétés de la coopération militaire croissante de la Russie avec la Chine, y compris des exercices conjoints autour des côtes japonaises. Ils ont exhorté la Chine à coopérer “de manière constructive” avec les efforts internationaux de contrôle des armements, de désarmement et de non-prolifération, et ont souligné l’importance de “la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan”.

Le gouvernement japonais a publié une nouvelle stratégie de sécurité nationale en décembre indiquant sa détermination à renforcer son armée et à déployer des missiles à longue portée pour prévenir les attaques ennemies, en rupture majeure avec son principe d’après-Seconde Guerre mondiale qui se limitait à l’autodéfense. Le Japon prévoit également de presque doubler ses dépenses de défense sur cinq ans et espère assouplir davantage les restrictions sur les exportations d’armes pour renforcer son industrie de défense.

Stoltenberg est arrivé lundi soir au Japon en provenance de Corée du Sud, où il a appelé Séoul à fournir un soutien militaire direct à l’Ukraine pour l’aider à combattre l’invasion russe prolongée. Jusqu’à présent, Séoul n’a fourni qu’une aide humanitaire et d’autres formes de soutien, invoquant une politique de longue date consistant à ne pas fournir d’armes aux pays en conflit.

La Corée du Nord a condamné les visites de Stoltenberg en Corée du Sud et au Japon, affirmant que l’OTAN essayait de mettre ses “bottes militaires dans la région” et tentait de faire pression sur les alliés asiatiques de l’Amérique pour qu’ils fournissent des armes à l’Ukraine.

Dans un communiqué publié par l’Agence centrale de presse coréenne, la Corée du Nord a critiqué la coopération croissante entre L’OTAN et les alliés américains en Asie comme un processus pour créer une « version asiatique de l’OTAN » qui augmenterait les tensions dans la région.