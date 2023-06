Le chef de l’OTAN affirme que les Ukrainiens progressent et avancent contre les forces russes

WASHINGTON (AP) – Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mardi au président Joe Biden lors d’une réunion du bureau ovale que les Ukrainiens « faisaient des progrès » dans leur contre-offensive, ce qui pourrait renforcer leur position lorsqu’il y aurait une opportunité de parvenir à une fin diplomatique de la guerre avec la Russie.

« Le soutien que nous apportons ensemble à l’Ukraine fait maintenant une différence sur le champ de bataille au moment où nous parlons », a déclaré Stoltenberg. « Parce que l’offensive est lancée et que les Ukrainiens progressent, progressent. »

Il a ajouté : « C’est encore tôt, mais ce que nous savons, c’est que plus les Ukrainiens sont capables de libérer de terres, plus ils auront une main forte à la table des négociations ».

Biden a déclaré que l’OTAN était devenue plus unifiée pendant la guerre en Ukraine et « nous allons continuer sur cette lancée » lorsque l’alliance tiendra son sommet annuel à Vilnius, en Lituanie, les 11 et 12 juillet.

La réunion de la Maison Blanche, la quatrième entre les deux dirigeants, s’est déroulée à un moment de péril particulier et d’incertitude pour l’alliance militaire de 31 membres.

L’Ukraine, armée d’armes occidentales, en est aux premiers stades d’une contre-offensive à gros enjeux contre la Russie qui pourrait considérablement remodeler une guerre qui a commencé il y a près d’un an et demi. L’OTAN veut continuer à soutenir Kiev tout en évitant d’être entraînée dans un conflit direct avec Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que l’Ukraine subissait des revers et la perte de chars et de véhicules blindés.

En outre, aucun consensus n’a émergé sur qui sera le prochain dirigeant de l’OTAN. Stoltenberg, ancien Premier ministre norvégien, envisage de quitter ses fonctions de secrétaire général fin septembre. Il occupe le poste depuis 2014.

La semaine dernière, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a plaidé pour que le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, remplace Stoltenberg. Biden a également rencontré la Première ministre danoise Mette Frederiksen, une autre candidate potentielle.

L’OTAN s’est élargie depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie avec l’ajout de la Finlande. La Suède a également cherché à adhérer, mais la Turquie, un autre membre de l’alliance, s’y est opposée.

Cependant, Biden s’est dit confiant que le problème sera réglé et que la Suède deviendra le 32e pays de l’OTAN.

La rencontre avec Stoltenberg a été retardée d’un jour parce que Biden a eu un traitement de canal lundi. La procédure, qui a été provoquée par des douleurs dentaires ressenties par Biden au cours du week-end, a également obligé le président à sauter un événement avec des athlètes universitaires.

La veille du traitement de canal, « il était debout toute la nuit dans la douleur », a déclaré la première dame Jill Biden lors d’une collecte de fonds politique à New York lundi soir.

Chris Megerian, Associated Press