Le chef de l’OTAN abandonne le plan de financement de 100 milliards d’euros pour l’Ukraine – Bloomberg — RT World News

La proposition n’a pas été acceptée par les membres du bloc militaire dirigé par les États-Unis, a déclaré le média.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a abandonné un plan quinquennal visant à fournir à l’Ukraine une aide militaire de 100 milliards d’euros (108 milliards de dollars) après les réticences des membres du bloc, a rapporté vendredi Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

En avril, plusieurs médias occidentaux ont rapporté, citant des sources diplomatiques, que Stoltenberg avait présenté un projet de plan de soutien militaire à long terme à l’Ukraine, conçu en partie pour se prémunir contre toute réduction du soutien américain en cas de retour de l’ancien président Donald Trump à la Maison Blanche. Plus tôt cette année, Trump a appelé à limiter l’aide à l’Ukraine aux prêts et a insisté pour que les membres européens de l’OTAN accordent le même niveau d’aide à Kiev que Washington.

Le plan Stoltenberg aurait été remis en question par plusieurs membres de l’OTAN qui ont demandé des éclaircissements au secrétaire général du bloc sur où et comment l’énorme somme d’argent impliquée serait obtenue. Les responsables anonymes ont déclaré à Politico le mois dernier que le plan était « déroutant » et que le chiffre de 100 millions d’euros serait révisé.

Plus tôt cette semaine, un diplomate de l’OTAN a déclaré au FT que les autorités ukrainiennes « pas super excité » avec cette idée non plus, soulignant que le paquet ne ferait en pratique que faire double emploi avec les engagements bilatéraux et gérés par l’UE et ne représenterait pas en réalité de l’argent frais.

Au lieu de cela, Stoltenberg devrait soumettre un plan actualisé visant à fournir à Kiev une aide létale et non létale d’environ 40 milliards d’euros par an, ont indiqué les sources à Bloomberg. La nouvelle proposition serait discutée par les ministres de la Défense de l’OTAN la semaine prochaine.















Dans le cadre du nouveau plan, qui vise à apporter plus de transparence sur la contribution des partisans de l’Ukraine, le montant de l’aide de chaque membre de l’OTAN serait déterminé sur la base d’un pourcentage de son produit intérieur brut. Les États-Unis fourniraient près de la moitié de l’aide, les 31 autres membres fournissant le reste.

Les sources ont également déclaré au média que la Turquie avait averti que toute coordination de l’assistance militaire à l’Ukraine pourrait donner l’impression d’une plus grande implication du bloc dans le conflit.

Le mois dernier, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré que Budapest était opposée au plan initial, expliquant que puisque l’aide devait être collectée sur cinq ans, cela signifiait que l’OTAN « s’attend à ce que les hostilités se poursuivent pendant cette période. » Le diplomate a ajouté que la Hongrie n’envisage pas de participer à l’armement de l’Ukraine ni à la formation de ses soldats. Le Premier ministre du pays, Viktor Orban, a déclaré que l’OTAN se rapprochait chaque semaine d’une guerre avec la Russie.