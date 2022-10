Le chef de l’organisme mondial de surveillance nucléaire veut revoir Poutine

Le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, a discuté de la situation à la centrale nucléaire de Zaporozhye avec le président russe la semaine dernière

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a exprimé un optimisme prudent quant aux perspectives d’établir une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye dans le sud-ouest de la Russie d’ici la fin de l’année. Il a également déclaré aux journalistes qu’il aimerait rencontrer le président russe Vladimir Poutine dès que possible.

Mardi, le média russe Ria Novosti a publié un article indiquant que Grossi avait répondu par l’affirmative lorsqu’on lui avait demandé s’il prévoyait de se rendre en Russie.

“J’espère [it will be] dès que possible,», a ajouté le chef de l’AIEA.

Commentant la probabilité qu’un accord soit scellé qui établirait une zone de sécurité autour de l’usine de Zaporozhye, Grossi a déclaré: “Je pense que c’est possible. Nous avons eu un très bon dialogue avec le président Poutine et [Ukrainian] Président Zelenski.”

Grossi a rencontré Poutine mardi dernier, avant quoi il s’était rendu en Ukraine où il s’est assis avec Zelensky.

“Plus que jamais, en ces temps extrêmement difficiles, une zone de protection doit être établie autour de la ZNPP. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps. Les enjeux sont élevés,» avait prévenu à l’époque le chef de l’organisme de surveillance nucléaire.

Ces derniers mois, la plus grande centrale nucléaire d’Europe a été bombardée à plusieurs reprises, faisant craindre une catastrophe nucléaire majeure.

Moscou et Kiev s’accusent mutuellement des attentats.

Début septembre, une délégation de l’AIEA conduite par Grossi lui-même s’est rendue sur les lieux pour examiner les dégâts subis par la centrale et également pour y établir une présence permanente.

Cependant, à l’époque, l’agence internationale n’a pas imputé la responsabilité des bombardements à l’une ou l’autre des parties.

L’usine de Zaporozhye est tombée aux mains des forces russes début mars, peu après que Moscou ait lancé son offensive contre le pays voisin.

Fin septembre, l’administration pro-russe dans les parties de la région ukrainienne de Zaporozhye détenues par Moscou a organisé un référendum sur l’adhésion à la Russie. L’écrasante majorité des électeurs a soutenu l’adhésion du territoire à la Fédération de Russie.

Peu de temps après, le président Poutine a ordonné que les opérations quotidiennes de l’installation soient transférées à une filiale de la société nucléaire russe Rosatom.