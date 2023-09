Le chef de l’opposition tanzanienne Lissu libéré après son arrestation le week-end | Actualités politiques

L’un des principaux dirigeants de l’opposition tanzanienne et ancien candidat à la présidentielle, Tundu Lissu, a été libéré sous caution quelques heures après avoir été arrêté par la police pour avoir prétendument organisé un rassemblement illégal.

Lissu, vice-président du plus grand parti d’opposition tanzanien, CHADEMA, a été arrêté dimanche dans un hôtel avec d’autres dirigeants du parti dans la région d’Arusha, dans le nord de la Tanzanie, et relâché plus tard dans la soirée, a écrit le parti de Lissu sur la plateforme de médias sociaux X.

Lissu a organisé des rassemblements politiques à travers le pays depuis son retour d’exil en janvier, critiquant l’administration de la présidente Samia Suluhu Hassan pour son bilan en matière de droits humains et sa gestion d’un accord controversé sur la gestion des ports.

Il est revenu d’exil après que Hassan a levé une interdiction de rassemblement politique de six ans. Il était en Belgique depuis qu’il a fui en 2020 après avoir perdu l’élection présidentielle face à John Magufuli.

En juin 2016, Magufuli a interdit aux élus d’organiser des rassemblements en dehors de leur circonscription. L’ancien président a fait valoir que la saison électorale était terminée et que les rassemblements étaient une perte de temps et une distraction du développement.

Cette mesure est rapidement devenue une interdiction générale des rassemblements politiques, la police ayant rejeté les demandes de l’opposition d’organiser des rassemblements. Dans certains cas, même les réunions internes du parti ont été perturbées, les dirigeants et leurs partisans étant harcelés et arrêtés.

Mais Magufuli lui-même a continué à organiser des rassemblements et à sillonner le pays par la route avec son entourage, faisant de nombreux arrêts impromptus pour s’adresser aux habitants et prendre des décisions hors du commun.

Hassan, son successeur, a pris des mesures pour se réconcilier avec l’opposition, notamment en levant l’interdiction. Mais elle a également été considérée comme poursuivant certaines des politiques draconiennes de son prédécesseur – notamment la peine de sept mois d’emprisonnement du leader du Chadema, Freeman Mbowe, pour « financement du terrorisme ».

La police a déclaré dimanche que Lissu et trois autres personnes avaient été arrêtées pour être interrogées sur des accusations selon lesquelles ils organisaient un rassemblement illégal et empêchaient la police de faire son travail.

Dans une courte vidéo publiée sur X, Lissu a été vu avec d’autres membres du parti brandissant un signal manuel en forme de V pour la victoire, qui est régulièrement utilisé par CHADEMA.