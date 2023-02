Le chef de l’opposition taïwanaise Andrew Hsia se rendra en Chine dans un contexte de tensions persistantes

Le chef de l’opposition taïwanaise Andrew Hsia se rendra en Chine.

Hsia est vice-président du Kuomintang (KMT).

Le KMT privilégie traditionnellement des liens étroits avec la Chine.

Un haut dirigeant du Kuomintang (KMT), le principal parti d’opposition de Taïwan, se rendra en Chine cette semaine et rencontrera son principal responsable politique taïwanais, a annoncé lundi le parti, au milieu des tensions militaires et politiques persistantes entre les deux parties.

Au cours des trois dernières années, la Chine a intensifié la pression sur Taïwan pour qu’elle accepte la souveraineté chinoise, notamment en organisant des exercices militaires réguliers près de l’île gouvernée démocratiquement. Le gouvernement de Taiwan rejette les revendications territoriales de la Chine.

Le KMT a déclaré que son vice-président Andrew Hsia partirait pour la Chine mercredi et rencontrerait Song Tao, le nouveau chef du Bureau chinois des affaires taïwanaises, dans une rare interaction de haut niveau entre de hauts responsables politiques de Taïwan et de Chine compte tenu des tensions actuelles.

Hsia, ancien diplomate taïwanais et ancien chef du Conseil des affaires continentales de Taïwan, et sa délégation “conduiront des échanges et un dialogue sur la base de l’égalité et de la dignité”, a déclaré le KMT.

LIRE | “La paix ne tombera pas du ciel” – La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen prolonge son service militaire

Ils “refléteront les dernières préoccupations publiques de Taïwan concernant la sécurité du détroit de Taïwan et les attentes en matière de paix et de stabilité régionales”, a ajouté le parti.

Le KMT privilégie traditionnellement des liens étroits avec la Chine, mais nie fermement être pro-Pékin. Le bureau chinois des affaires de Taiwan a déclaré qu’il se félicitait de la visite de Hsia.

Hsia s’est rendu en Chine en août dernier, lors d’un voyage condamné par le gouvernement taïwanais, peu de temps après que Pékin a organisé des jeux de guerre près de Taïwan pour exprimer sa colère face à une visite à Taipei de la présidente américaine de l’époque, Nancy Pelosi.

La Chine a refusé de parler avec l’administration de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen depuis sa première prise de fonction en 2016, estimant qu’elle est séparatiste, et a repoussé les appels fréquents de Tsai pour la reprise du dialogue.

Le KMT a défendu ses relations avec la Chine, affirmant qu’il est important de garder les lignes de communication ouvertes.

La déclaration du parti sur la visite de Hsia a déclaré que face à “l’impasse” actuelle dans les relations à travers le détroit de Taiwan, “il est naturel de ne pas rester les bras croisés”.

“Après son retour à Taïwan, la délégation en visite reflétera fidèlement ce qu’elle a vu et entendu à la société taïwanaise et aux départements gouvernementaux afin de faciliter la formulation et la promotion de politiques de suivi”, a ajouté le KMT.