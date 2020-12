Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó s’adresse à la presse lors d’un événement destiné aux professionnels de la santé qui ont mis leur vie en jeu dans la lutte contre Covid-19, le 10 septembre à Caracas, au Venezuela. | Carolina Cabral / Getty Images

Le dictateur qui dirige le pays est sur le point de porter un autre coup à la démocratie en difficulté du pays.

Le politicien vénézuélien, le président Donald Trump, qui a soutenu la destitution et le remplacement du dictateur de ce pays, est sur le point de perdre sa position de pouvoir, ce qui rend plus difficile pour lui de revendiquer son leadership et de placer un enjeu au cœur de l’une des politiques étrangères caractéristiques de l’administration Trump.

En janvier 2019, le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó s’est déclaré président légitime du pays. Il a fait valoir que le président Nicolás Maduro, qui est au pouvoir depuis sept ans, a truqué l’élection présidentielle de 2018 qui l’a gardé aux commandes et que, par conséquent, Guaidó, en tant que chef de l’Assemblée nationale, était le président par intérim légitime de la pays selon la constitution du pays.

Les États-Unis et plus de 50 autres pays ont soutenu la revendication de Guaidó et travaillent depuis pour l’aider à expulser Maduro une fois pour toutes. Ils ont sanctionné des politiciens et des entreprises, envoyé de la nourriture et une aide médicale indispensables et aidé à soutenir une campagne mondiale pour soutenir Guaidó et accroître sa popularité.

Mais malgré la poussée de deux ans, Guaidó est resté à l’Assemblée nationale et Maduro dans le manoir du président. Mais dimanche venu, seul Maduro restera probablement là où il est.

Les Vénézuéliens se rendront aux urnes dimanche pour voter aux élections de l’Assemblée nationale du pays, où ils détermineront les 277 personnes pour les représenter à partir du 5 janvier.

Mais Guaidó et sa faction d’opposition boycottent les sondages parce qu’ils disent que les élections sont truquées.

Ils ont un argument fort, d’autant plus que les observateurs internationaux de l’Union européenne et des Nations Unies ne regarderont pas. De plus, les forces de sécurité gouvernementales ont empêché l’opposition d’entrer dans le palais législatif pour participer aux sessions de l’Assemblée nationale depuis janvier – juste au moment où l’organisme devait réélire Guaidó à sa tête. Depuis lors, Guaidó et ses alliés ont tenu leurs propres sessions parlementaires parallèles en dehors de l’institution.

Même s’ils ont raison – et les sondages indiquent que de nombreux Vénézuéliens sont d’accord avec leurs affirmations – cela signifie toujours que Guaidó et sa faction perdront probablement leurs sièges à la prochaine Assemblée nationale. Cela porterait un coup dur à l’opposition et offrirait à Maduro une victoire significative.

«L’avenir du projet de Guaidó semble sombre», a déclaré David Smilde, un expert vénézuélien au bureau de Washington sur le groupe des droits de l’homme en Amérique latine. «Il y a moins de consensus international sur le statut de la demande de Guaidó à la présidence par intérim après le 5 janvier.»

« Il est probable qu’il conservera son soutien, mais ce sera moins robuste et toute la question du Venezuela sera mise en veilleuse aux États-Unis et dans l’UE », a-t-il poursuivi. «Les deux prochains mois verront probablement une détérioration de la position de Guaidó qui conduira à une lente dégradation de son pouvoir et une lente consolidation pour Maduro en 2021.»

Le vote de l’Assemblée nationale pourrait solidifier l’emprise de Maduro sur le Venezuela

L’élection truquée probable de dimanche représentera une immense perte pour ce qui reste de la démocratie vénézuélienne et achèvera effectivement la prise de contrôle autoritaire de Maduro sur la nation économiquement dévastée.

Le vote de l’Assemblée nationale en décembre 2015 a été considéré comme la dernière élection légitime du pays. Depuis lors, Maduro a mis de plus en plus le gouvernement de la nation sous sa botte, et il est maintenant sur le point de réclamer son dernier prix. Avec le corps législatif vénézuélien rempli de copains du dictateur, Maduro aura subverti tout le gouvernement à sa volonté.

Guaidó aura encore une certaine capacité à riposter. Président élu Joe Biden et les dirigeants d’autres pays ont juré de soutenir sa cause, et il contrôle une grande partie des actifs financiers du pays, y compris les comptes de la Banque centrale vénézuélienne aux États-Unis, la compagnie pétrolière Citgo et l’or à la Banque d’Angleterre.

Le problème, disent les experts, est que cette influence est plus externe qu’interne. Une fois officiellement sorti de l’Assemblée nationale, Guaidó et ses alliés ne pourront pas arrêter les contrats et les accords que Maduro veut signer avec des puissances mondiales comme la Chine et la Russie pour l’extraction de ressources, ou des lois que Maduro veut adopter qui pourraient réduire la société civile et groupes pro-démocratie, disent les experts.

Maduro a donc trouvé un moyen d’assurer son règne au cours des dernières années. Et après dimanche, son siège sur le trône sera presque sûrement assuré.