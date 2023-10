Le chef de l’opposition seychelloise Patrick Herminie accusé de sorcellerie

Le principal leader de l’opposition aux Seychelles, Patrick Herminie, a été accusé de sorcellerie, avec sept autres personnes.

La police affirme que l’affaire est liée à la découverte de deux corps exhumés d’un cimetière de l’île de Mahé.

Il a nié les accusations, affirmant aux médias locaux que ses poursuites étaient une « démonstration politique » visant à entacher son image.

M. Herminie envisage de se présenter à l’élection présidentielle de 2025 sous la bannière du United Seychelles Party (USP).

Un tribunal d’instance l’a libéré lundi, ainsi que six de ses coaccusés seychellois, sous caution de 30 000 roupies seychelloises (2 100 dollars ; 1 745 livres sterling), mais a décidé qu’un suspect tanzanien devait rester en détention jusqu’à sa prochaine comparution devant le tribunal en novembre.

M. Herminie et ses coaccusés font face à plusieurs accusations, notamment possession d’objets destinés à être utilisés dans la sorcellerie, complot en vue de pratiquer la sorcellerie et fourniture de services liés à la sorcellerie, selon les médias locaux.

Les procureurs affirment que le nom du chef de l’opposition est apparu dans un message WhatsApp entre un ressortissant seychellois et le suspect tanzanien, arrêté le 21 septembre au principal aéroport international.

Le Tanzanien a été retrouvé avec des objets liés à la sorcellerie, notamment des pierres, des objets en bois noir, des petites bouteilles de liquide brunâtre, une collection de poudres et des documents contenant un langage étrange et des symboles « démoniaques et sataniques », ont-ils indiqué.

Les documents étaient similaires à ceux trouvés dans des églises catholiques et d’autres lieux vandalisés à Mahé, la plus grande île des Seychelles, ont ajouté les procureurs.

M. Herminie, qui a été président du parlement des Seychelles entre 2007 et 2016, a déclaré aux médias locaux que plus de 40 policiers avaient perquisitionné vendredi les bureaux de son parti dans la capitale, Victoria.

Il a ajouté que les policiers ont recherché des objets liés à la sorcellerie, notamment « des os, des parties de corps et des objets associés au christianisme », mais n’en ont trouvé aucun.

M. Herminie a décrit son arrestation comme « une démonstration politique » de la part du président Wavel Ramkalawan visant « à éliminer ceux dont il sait qu’ils le destitueront du pouvoir lors des élections de 2025 », a rapporté l’agence de presse des Seychelles.

Le président Ramkalawan n’a pas commenté cette affaire.

M. Herminie a déclaré qu’il ne croyait pas à la sorcellerie.

« Dans l’histoire des Seychelles, aucun dirigeant de parti politique n’a été arrêté pour superstition et sorcellerie. C’est quelque chose de nouveau et de honteux pour les Seychelles », aurait-il déclaré.