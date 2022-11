Le chef de l’opposition russe Navalny envoyé dans une minuscule cellule d’un homme

MOSCOU (AP) – Le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny a été transféré dans une cellule individuelle, selon un message publié jeudi sur son compte de réseau social.

Navalny a été placé à l’isolement, également appelé “cellule de punition”, le 1er novembre, mais n’a pu y être détenu que 15 jours, selon la publication sur son compte Instagram.

Il a déclaré que son nouveau confinement est “une cellule exiguë ordinaire, comme la cellule de punition, sauf que vous pouvez avoir non pas un mais deux livres et utiliser le kiosque de la prison, mais avec un budget très limité”.

Navalny, 46 ans, l’ennemi le plus en vue du président russe Vladimir Poutine, purge une peine de neuf ans dans une prison à sécurité maximale à 250 kilomètres (150 miles) à l’est de Moscou.

Il a été arrêté en janvier 2021 à son retour d’Allemagne, où il se remettait d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il impute au Kremlin. Il a été condamné à une peine de deux ans et demi pour une violation de la libération conditionnelle et cette année a été condamné à neuf ans pour fraude et outrage au tribunal.

Il rejette les accusations comme politiquement motivées – une position soutenue par les nations occidentales – et une tentative des autorités russes de le garder derrière les barreaux et hors de la politique aussi longtemps que possible.

Avant sa dernière peine de prison, Navalny était le moteur d’un site anti-corruption qui a révélé des actes répréhensibles présumés de hauts responsables russes.

The Associated Press