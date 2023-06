Le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny est à nouveau jugé

Le procès s’est ouvert dans une colonie pénitentiaire à sécurité maximale à Melekhovo, à 250 kilomètres (150 miles) à l’est de Moscou, où Navalny, 47 ans, purge une peine de neuf ans pour fraude et outrage au tribunal – des accusations qui, selon lui, sont politiquement motivées. Peu de temps après le début, le juge a décidé de clore le procès malgré l’appel de Navalny à le maintenir ouvert.

Navalny, qui a dénoncé la corruption officielle et organisé de grandes manifestations anti-Kremlin, a été arrêté en janvier 2021 à son retour à Moscou après avoir récupéré en Allemagne d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il imputait au Kremlin.

Vêtu de sa tenue de prisonnier, Navalny avait l’air décharné lors de la session mais a parlé avec insistance de la faiblesse du dossier de l’État et a fait un geste énergique.

Le tribunal municipal de Moscou, qui a ouvert l’audience à la colonie pénitentiaire n° 6, n’a pas autorisé les journalistes à entrer dans la salle d’audience et ils ont regardé la procédure via un flux vidéo depuis un bâtiment séparé. Les parents de Navalny se sont également vu refuser l’accès au tribunal et ont suivi l’audience à distance.