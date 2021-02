Le chef de l’opposition russe Alexey Navalny pourrait être envoyé dans un camp de prisonniers quelques jours après avoir perdu son appel

Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny s’entretient avec l’un de ses avocats Tribunal de la ville de Moscou via AP

Le chef de l’opposition russe et critique de Poutine, Alexey Navalny, devrait être envoyé au camp de prisonniers.

Navalny a perdu son appel, bien qu’un juge ait réduit sa peine de trois ans de six semaines.

L’ancien avocat fait face à un autre procès samedi, cette fois pour calomnie.

Le chef de l’opposition russe et critique virulent de Poutine, Alexey Navalny, a perdu son appel et risque d’être transféré dans un camp de prisonniers dans quelques jours, a rapporté Reuters.

L’ancien avocat a été arrêté après son retour en Russie, à la suite de son hospitalisation à Berlin. Il était soigné pour une attaque d’agent neurotoxique presque mortelle, qu’il a imputée au président russe, Vladimir Poutine, a rapporté la BBC.

Son arrestation, pour des accusations qu’il prétend être fabriquées, a déclenché des manifestations de masse dans toute la Russie et intensifié les tensions avec les gouvernements occidentaux, entraînant la condamnation de l’UE et des États-Unis, a rapporté The Guardian.

Le Kremlin, le gouvernement russe, nie toute implication dans son empoisonnement.

Les accusations de Navalny étaient pour avoir enfreint les termes d’une condamnation avec sursis en 2014 pour détournement de fonds. Cela l’obligeait à se présenter régulièrement à la police russe; cependant, il n’a pas pu le faire lors de sa convalescence en Allemagne.

Navalny a qualifié les accusations d ‘«absurdes» car il n’a pas été en mesure de se présenter à la police pendant sa récupération.

«Le monde entier savait où j’étais», dit-il. « Une fois récupéré, j’ai acheté un billet d’avion et je suis rentré chez moi », a rapporté la BBC. «La chose principale que je veux dire, c’est de ne pas avoir peur», a-t-il déclaré dans un discours qui citait la Bible, la série Harry Potter et la série de dessins animés de science-fiction Rick et Morty.

Le 16 février, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que la Russie risquait de violer la Convention européenne des droits de l’homme si elle ne libérait pas Navalny immédiatement, selon Bloomberg. Cette décision de justice a été rejetée par les responsables de Moscou.

Malgré le rejet de l’appel, le juge a réduit de six semaines la peine de trois ans de Navalny dans une colonie pénitentiaire, selon la BBC.

L’histoire continue

Il est également peu probable que Navalny obtienne une libération anticipée car il a été qualifié de menace d’évasion, a rapporté vendredi le service de presse d’État Tass, citant un membre du Comité de surveillance publique russe.

Son équipe de défense a déclaré qu’elle ferait appel de la décision de samedi, a rapporté Bloomberg.

Le militant de l’opposition encourt une amende de 950 000 roubles (13 000 dollars) dans une autre affaire plus tard samedi. Il est accusé d’avoir calomnié un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui a fait l’éloge du président Poutine, selon The Guardian.

Lire l’article original sur Business Insider