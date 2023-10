Le chef de l’opposition polonaise, Donald Tusk, mène une marche pour augmenter les chances de renverser les conservateurs aux élections

VARSOVIE, Pologne (AP) — Le chef de l’opposition polonaise Donald Tusk mène une marche dimanche à Varsovie pour mobiliser ses partisans et accroître les chances de renverser le gouvernement conservateur lors des prochaines élections législatives.

Des milliers de supporters arrivaient de toute la Pologne à bord des bus mis à leur disposition pour participer à la « Marche d’un million de cœurs ». La police a fermé certaines rues du centre-ville pour une promenade de 4 kilomètres (2,5 miles).

Des rassemblements sont également prévus dans d’autres villes.

Tusk fait face à une campagne hostile et agressive de la part du gouvernement et son alliance électorale, la Coalition civique, est à la traîne dans les sondages, à quelques points de pourcentage derrière le parti Droit et Justice au pouvoir. Pourtant, Tusks affirme qu’il y a des chances pour que l’opposition au sens large, qui comprend le parti de gauche et la Troisième Voie centriste, remporte le vote du 15 octobre.

Une marche similaire en juin a attiré des foules immenses, estimées par les organisateurs à quelque 500 000 personnes.

Tusk, 66 ans, ancien Premier ministre et ancien dirigeant de l’Union européenne, est revenu à la politique polonaise il y a plusieurs années. Il cherche à reconquérir le pouvoir et à inverser ce que beaucoup considèrent comme une dégradation des droits fondamentaux et des liens avec les partenaires européens au cours des huit années de règne du droit et de la justice.

The Associated Press