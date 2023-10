Le chef de l’opposition polonaise, Donald Tusk, déclare sa victoire électorale | Nouvelles du monde

Le chef de l’opposition polonaise Donald Tusk déclare le début d’une nouvelle ère après que trois partis d’opposition semblent avoir remporté suffisamment de voix lors des élections de dimanche pour évincer le parti au pouvoir.

Un sondage Ipsos à la sortie des urnes suggère que l’opposition, réunie en coalition, a probablement remporté 248 sièges dans la chambre basse du Parlement, qui compte 460 sièges, le Sejm, tandis que le droit et la justice ont gagné 200 sièges.

Trois partis d’opposition, la Coalition civique, la Troisième Voie et la Nouvelle Gauche, se sont présentés sur des listes distinctes mais avec les mêmes promesses de chercher à évincer le Droit et la Justice et à rétablir de bons liens avec l’Union européenne.

Tusk, ancien Premier ministre et président du Conseil européen, a déclaré dimanche soir à ses partisans : « Je suis un homme politique depuis de nombreuses années. Je suis un athlète. Jamais de ma vie je n’ai été aussi heureux de prendre apparemment la deuxième place. Pologne La démocratie a gagné. Nous les avons chassés du pouvoir.

« Ce résultat est peut-être encore meilleur, mais aujourd’hui déjà, nous pouvons dire que c’est la fin de la mauvaise période, c’est la fin du règne du droit et de la justice. »

Le leader du Droit et de la Justice, Jaroslaw Kaczynski, a déclaré à ses partisans que le résultat de son parti, à près de 37 % des voix selon les résultats des sondages à la sortie des urnes, était un succès, ce qui en fait le parti qui a remporté le plus de voix lors de trois élections législatives consécutives.

Les votes sont toujours en cours de dépouillement et la commission électorale de l’État dit qu’elle s’attend à avoir les résultats définitifs d’ici mardi matin.

Droit et Justice dispose d’une base de partisans dévoués dans ce pays d’Europe centrale de 38 millions d’habitants qui apprécient sa défense des traditions catholiques et ses dépenses sociales en faveur des retraités et des familles avec enfants.

Mais le soutien au parti a diminué depuis les dernières élections de 2019 – où il avait remporté près de 44 % des voix – dans un contexte d’inflation élevée, d’allégations de copinage et de querelles avec les alliés européens.

De nombreux Polonais estiment qu’il s’agit des élections les plus importantes depuis 1989, année de la naissance d’une nouvelle démocratie après des décennies de communisme.

