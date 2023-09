Le chef de l’opposition polonaise Donald Tusk cherche à accroître ses chances d’être élu avec un rassemblement à Varsovie

VARSOVIE, Pologne (AP) — Le chef de l’opposition polonaise, Donald Tusk, fait face à une bataille difficile pour conquérir de nouveaux cœurs dans ses efforts visant à renverser le gouvernement nationaliste conservateur lors des prochaines élections parlementaires en Pologne.

L’ancien Premier ministre et ancien dirigeant de l’Union européenne est revenu à la politique polonaise il y a plusieurs années, cherchant à insuffler une nouvelle vie à son parti languissant et à reconquérir le pouvoir – et à inverser ce que beaucoup considèrent comme une dégradation des droits fondamentaux et des liens avec les partenaires européens sous le régime de l’Union européenne. parti populiste au pouvoir, Droit et Justice.

Tusk, 66 ans, espère qu’un grand rassemblement qu’il a organisé dimanche dynamisera ses partisans.

Mais il se heurte à de nombreux obstacles, notamment des divisions au sein de ses rangs d’opposition et, plus important encore, de puissantes forces gouvernementales qui le décrivent comme déloyal envers la nation.

La campagne est influencée par une longue et amère rivalité personnelle entre Tusk et le chef du droit et de la justice, Jaroslaw Kaczynski, qui est le leader de facto du pays, âgé de 74 ans. Kaczynski, d’autres personnalités gouvernementales et les médias d’État affirment à plusieurs reprises que le mandat de Tusk en tant que Premier ministre de 2007 à 2014 a été préjudiciable à la Pologne.

Ils soulignent les bons termes qu’il entretenait avec la chancelière allemande de l’époque, Angela Merkel, pour formuler des allégations non prouvées selon lesquelles il représentait les intérêts de l’Allemagne, un pays voisin qui a brutalement occupé la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils l’accusent également d’avoir abandonné la Pologne lorsqu’il s’est rendu à Bruxelles en 2014 pour devenir président du Conseil européen, un poste important au sein de l’UE.

« Herr Donald, vous avez quitté la Pologne pour servir les intérêts allemands à Bruxelles, pour beaucoup d’argent. … J’ai renoncé à un salaire élevé pour servir la Pologne », a récemment tweeté le Premier ministre Mateusz Morawiecki, ancien banquier, après que Tusk se soit demandé s’il cachait sa richesse.

Tusk a nié être partisan de l’Allemagne et se moque des allégations.

La « Marche d’un million de cœurs » de Tusk aura lieu dimanche deux semaines avant le vote du 15 octobre. Son alliance électorale, la Coalition civique, est en retard de quelques points de pourcentage derrière Droit et Justice dans les sondages d’opinion.

La marche, le plus grand événement de campagne de la coalition, a été inspirée par l’énorme succès d’une marche similaire le 4 juin qui a attiré des centaines de milliers de partisans de l’opposition dans toute la Pologne.

L’un des plus grands défis de Tusk sera de convaincre ses partisans que le parti au pouvoir peut être vaincu même s’il a consolidé son énorme pouvoir.

« Le 4 juin, vous avez donné de l’espoir à la Pologne, alors je vous le demande maintenant : le 1er octobre, donnons non seulement de l’espoir, mais aussi la pleine foi en la victoire, en notre succès dans l’élimination de ces gens maléfiques du pouvoir », a déclaré Tusk. annonçant la marche de dimanche.

Tusk s’est opposé aux tentatives du gouvernement populiste de le présenter comme antipatriotique. Son symbole de campagne est un cœur aux couleurs nationales blanc et rouge pour montrer que « nous avons tous la Pologne dans notre cœur ».

La marche du 4 juin a été le théâtre d’un immense élan de solidarité car elle a eu lieu après que le Droit et la Justice ont adopté une loi controversée créant une commission d’État chargée d’enquêter sur l’influence russe en Pologne. La loi était considérée comme une manière pour le parti au pouvoir de cibler Tusk et de l’exclure de la vie publique. Au lieu de cela, il a rallié des soutiens à Tusk et augmenté ses chances électorales.

Les groupes d’opposition ont mis de côté leurs divergences et ont alors marché aux côtés de Tusk. Mais cette fois, une alliance d’opposition appelée Troisième Voie – une coalition du parti centriste Pologne 2050 et du Parti populaire polonais (PSL) agraire – n’y participera pas.

La Troisième Voie a alors participé parce que la commission d’influence russe « a clairement indiqué que l’équipe au pouvoir, en utilisant des méthodes non civilisées, veut s’en prendre au chef du plus grand parti d’opposition », a déclaré à l’Associated Press le sénateur Jan Filip Libicki, du PSL. . « Il y avait une raison à cette mobilisation extraordinaire. »

Libicki dit qu’il n’y a pas de question aussi urgente pour le moment.

Ces divisions compliquent les tentatives de Tusk pour revenir au pouvoir. Son alliance électorale comprend son parti Plateforme civique et trois autres petits partis. Cependant, outre la Troisième Voie, il y a aussi le parti de Gauche dans le camp de l’opposition, qui est en compétition pour attirer les jeunes électeurs contre le parti d’extrême droite de la Confédération. Le parti gagne en popularité, en particulier parmi les jeunes hommes qui en ont assez des partis politiques qui ont dominé la Pologne pendant la majeure partie de l’ère post-communiste.

Rafal Chwedoruk, politologue à l’Université de Varsovie, estime que la coalition de Tusk, la Gauche et la Troisième Voie semblent prêtes à obtenir la majorité des voix, à en juger par les sondages d’opinion. Mais ils n’ont pas élaboré de stratégie électorale commune.

Certains analystes estiment que la désunion au sein de l’opposition est en partie imputable à Tusk.

Tusk est un leader charismatique doté d’une longue expérience politique au niveau national et international. Mais il a également la réputation d’être dominateur envers les autres membres de son parti, ce qui a conduit certains à quitter et à rejoindre d’autres groupes, comme Libicki l’a fait en 2018.

Tusk a récemment déplacé son alliance centriste vers la gauche, courtisant les femmes et les jeunes électeurs. La Plateforme civique a traditionnellement adopté une position assez conservatrice sur l’avortement. Mais après qu’une interdiction quasi totale ait été imposée en vertu du Droit et de la Justice, Tusk s’est engagé à libéraliser la loi sur l’avortement et a menacé d’interdire aux membres du parti qui critiquent son projet de se présenter aux élections.

Le député Boguslaw Sonik a quitté le parti de Tusk cette année en raison de désaccords sur l’avortement et de la dérive générale vers la gauche, et n’est désormais plus affilié.

« Un parti ne peut pas être dirigé de manière militaire », a-t-il déclaré sur la radio commerciale RMF FM. « Ce sont des questions de conscience. »

Monika Scislowska, Associated Press