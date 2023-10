Le chef de l’opposition polonaise affirme que trois partis disposent de suffisamment de voix pour remporter les élections générales

VARSOVIE, Pologne (AP) — Le chef de l’opposition polonaise, Donald Tusk, a déclaré que trois partis d’opposition avaient obtenu suffisamment de voix pour remporter les élections générales de dimanche après qu’un sondage à la sortie des urnes ait projeté qu’ils disposaient d’un soutien combiné suffisant pour évincer Droit et Justice, le parti nationaliste conservateur au pouvoir.

Les résultats des sondages Ipsos suggèrent que l’opposition a probablement remporté 248 sièges sur les 460 sièges de la chambre basse du parlement, le Sejm. Selon les projections, Droit et Justice a obtenu 200 sièges, tandis que la Confédération d’extrême droite a obtenu 12 sièges.

« Je suis l’homme le plus heureux du monde », a déclaré Tusk. « La démocratie a gagné. La Pologne a gagné.

Jaroslaw Kaczynski, leader de Droit et Justice, a reconnu que l’issue était incertaine.

Kaczynski a déclaré à ses partisans à son siège que le résultat de son parti, à près de 37 % des voix, selon les résultats des sondages à la sortie des urnes, était un grand succès, mais a reconnu qu’il pourrait ne pas être en mesure de conserver le pouvoir.

«La question qui se pose à nous est de savoir si ce succès pourra se traduire par un nouveau mandat de notre gouvernement, et nous ne le savons pas encore. Mais nous devons avoir de l’espoir et nous devons aussi savoir que, que nous soyons au pouvoir ou dans l’opposition, nous mettrons en œuvre ce projet de différentes manières », a déclaré Kaczynski.

Le sondage à la sortie des urnes a une marge d’erreur de plus ou moins 2 points de pourcentage.

Trois partis d’opposition, la Coalition civique de Tusk, la Troisième Voie et la Nouvelle Gauche, se sont présentés sur des listes distinctes mais avec les mêmes promesses de chercher à évincer le Droit et la Justice et à rétablir de bons liens avec l’Union européenne.

Les votes étaient toujours en cours de dépouillement et la commission électorale de l’État a déclaré qu’elle s’attend à avoir les résultats définitifs d’ici mardi matin.

De nombreux Polonais estiment qu’il s’agit des élections les plus importantes depuis 1989, lorsqu’une nouvelle démocratie est née après des décennies de communisme. Ce qui est en jeu, c’est la santé des l’ordre constitutionnel de la nationsa position juridique sur les droits LGBTQ+ et l’avortement, et les alliances étrangères d’un pays qui a été un allié crucial de l’Ukraine après le lancement de l’invasion à grande échelle de la Russie.

Le droit et la justice ont érodé les freins et contrepoids pour obtenir davantage de contrôle sur les institutions de l’État, notamment les tribunaux, les médias publics et le processus électoral lui-même.

Le soutien au parti a diminué depuis les dernières élections de 2019, dans un contexte d’inflation élevée, d’allégations de copinage et de querelles avec les alliés européens. Droit et Justice a remporté près de 44 % des voix en 2019, mais a obtenu plus de 30 % dans les sondages ces dernières semaines.

D’autres voient des menaces économiques dans la façon dont le parti a gouverné et estiment que des dépenses sociales élevées ont aidé alimenter l’inflation.

Il existe également un niveau élevé de propriété de l’État dans l’économie polonaise et le parti au pouvoir a mis en place un système de clientélisme, distribuant des milliers d’emplois et de contrats à ses loyalistes.

L’UE, dont le financement a été à l’origine d’une grande partie de la transformation économique, retient des milliards de dollars d’aide à la Pologne en raison de ce qu’elle considère comme une érosion démocratique.

Le sort des relations entre la Pologne et l’Ukraine est également en jeu. Le parti de la Confédération a fait campagne sur un message anti-Ukraine, accusant le pays de manquer de gratitude envers la Pologne pour son aide dans la guerre russe.

Alors que la Pologne est un allié fidèle de l’Ukraine et une plaque tournante du transit des armes occidentales, les relations se sont refroidies au cours de la décennie. Céréales ukrainiennes qui est entré sur le marché polonais.

Environ 29 millions de Polonais âgés de plus de 18 ans avaient le droit de voter. Ils choisissaient 460 membres de la chambre basse, ou Sejm, et 100 membres du Sénat pour un mandat de quatre ans.

Un référendum sur la migration, l’âge de la retraite et d’autres questions se déroule simultanément. Les groupes d’opposition s’opposent au référendum, accusant le gouvernement de chercher à exploiter les émotions. Certains ont appelé les électeurs à boycotter le référendum.

Plus de 31 000 bureaux de vote ont fonctionné dans toute la Pologne, tandis qu’il y en avait plus de 400 à l’étranger. Signe de l’émotion suscitée par le vote, plus de 600 000 Polonais se sont inscrits sur les listes électorales à l’étranger.

Vendredi, le ministère des Affaires étrangères a limogé son porte-parole après avoir déclaré que tous les votes exprimés à l’étranger ne pourraient pas être comptabilisés avant la date limite de dépôt, ce qui entraînerait leur invalidation. Le ministère a déclaré qu’il avait été licencié pour diffusion de « fausses informations ».