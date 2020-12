La nouvelle jette la politique malienne dans une nouvelle incertitude. Cissé était numéro deux lors des trois dernières élections présidentielles et beaucoup pensaient qu’il avait les meilleures chances de finalement gagner en 2022.

Il a été retenu en otage par des djihadistes en mars alors qu’il faisait campagne pour les élections législatives dans sa ville natale de Niafunke, dans le nord du Mali. Il a été kidnappé par un groupe associé à Al-Qaïda. Sous la pression publique, le gouvernement malien a obtenu sa libération en octobre, ainsi que celle des otages français et italiens en échange de la libération de quelque 200 jihadistes des prisons maliennes.

Le dirigeant par intérim du Mali, Sem Ba N’Daw, a présenté vendredi ses condoléances à la famille et aux partisans de Cissé, affirmant que des millions de Maliens sont « sous le choc » de la nouvelle. Décrivant une rencontre avec Cissé après sa libération, il a déclaré que « l’optimisme de Cissé était resté intact » et a déclaré que « le pays avait encore besoin de son expérience et de sa sagesse pour surmonter les défis d’aujourd’hui ».