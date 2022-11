Le chef de l’opposition malaisienne Anwar lance un appel à la victoire électorale

KLANG, Malaisie (AP) – Le chef de l’opposition Anwar Ibrahim a appelé les électeurs mercredi à une autre victoire surprise lorsque la Malaisie se rendra aux urnes plus tard ce mois-ci, alors qu’il fait face aux défis d’une résurgence du soutien ethnique malais aux partis rivaux.

Anwar’s Pakatan Harapan), ou Alliance of Hope, a remporté une victoire éclatante en 2018 et vise à répéter son succès le 19 novembre. La victoire a été de courte durée après que des défections ont provoqué l’effondrement du gouvernement au début de 2020 et ramené au pouvoir le Barisan Nasional coalition dirigée par la United Malays National Organization.

S’exprimant lors du lancement du manifeste électoral de son alliance, Anwar a déclaré que PH est plus uni maintenant après avoir été purgé des membres qui n’étaient pas attachés à son programme de réforme.

“Pour sauver ce pays des troubles politiques et de la corruption sans fin, j’appelle le peuple à apporter son soutien afin que le PH puisse émerger avec une majorité claire lors des prochaines élections”, a-t-il déclaré.

Anwar n’a pas participé au vote de 2018 parce qu’il était en prison sur une condamnation pour sodomie qui, selon lui, était politiquement motivée. La campagne du PH a été menée par l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad, qui est devenu le plus vieux dirigeant du monde à 92 ans après sa victoire. Anwar a été gracié peu de temps après et devait prendre le relais de Mahathir. Mais la méfiance et les luttes intestines ont conduit à l’effondrement du gouvernement, provoquant des troubles politiques qui se sont poursuivis sous les nouveaux gouvernements qui ont pris le pouvoir.

La Malaisie a eu trois premiers ministres depuis les élections de 2018. Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a dissous le Parlement le 10 octobre, neuf mois plus tôt que prévu, cédant à la pression de l’UMNO pour des élections anticipées malgré le risque d’inondations pendant la saison de la mousson de fin d’année.

L’alliance d’Anwar est confrontée à des défis non seulement du Front national de l’UMNO, mais aussi d’un certain nombre de partis malais, dont un nouveau mis en place par Mahathir. L’ajout d’environ 6 millions de nouveaux électeurs, dont de nombreux jeunes, ajoute également à l’incertitude.

Anwar est souvent accusé par ses rivaux malais de ne pas défendre les droits des Malais de souche. Les récentes victoires aux élections partielles de l’UMNO semblent indiquer que les Malais ruraux qui ont abandonné le parti en 2018 sont revenus dans leur bercail. Les Malais représentent environ les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, avec d’importantes minorités chinoises et indiennes.

Anwar a déclaré qu’il ne s’excusait pas d’avoir couru sur une plate-forme multiraciale. Il a déclaré que la race et la religion ont longtemps été utilisées par l’UMNO et d’autres dirigeants malais pour obtenir un soutien, mais qu’une telle approche est dépassée. Il a dit que la pauvreté, par exemple, affecte d’autres groupes minoritaires en plus des Malais, et que les préférences accordées aux Malais dans les contrats sont souvent abusées par ceux au pouvoir pour s’enrichir.

Avec le slogan “We Can”, Anwar a déclaré que le manifeste de PH donnerait la priorité à 10 questions clés, notamment la croissance durable, la lutte contre la corruption et le renforcement de la compétitivité du pays. S’il gagne, il a déclaré qu’une tâche clé sera de ressusciter l’économie et de faire face à la hausse du coût de la vie, une préoccupation des électeurs dans un contexte d’affaiblissement de la monnaie et de ralentissement économique attendu l’année prochaine.

“J’appelle le peuple à donner une chance à PH d’émerger en tant que vainqueur incontesté … afin que nous ne recevions pas d’ultimatums et que nous ne soyons pas menacés pour sauver ce pays de la corruption endémique et des abus de pouvoir”, a-t-il déclaré.

Eileen Ng, Associated Press