Le chef de l’opposition malaisienne Anwar Ibrahim nommé prochain Premier ministre

Anwar Ibrahim a été nommé jeudi Premier ministre malaisien.

Anwar a prêté serment devant le roi et est maintenant le quatrième chef du pays, en autant d’années.

La coalition Pakatan Harapan a remporté le plus de sièges aux élections, mais n’a pas obtenu les 112 sièges nécessaires pour une victoire majoritaire.

L’éternel chef de l’opposition malaisienne, Anwar Ibrahim, a été nommé Premier ministre jeudi, mettant fin à une impasse politique de plusieurs jours après des résultats électoraux peu concluants.

Anwar a prêté serment en tant que Premier ministre devant le roi à Kuala Lumpur jeudi, devenant ainsi le quatrième dirigeant du pays en autant d’années.

Son ascension couronnera une vie politique mouvementée pour Anwar – qui l’a non seulement propulsé dans les couloirs du pouvoir, mais l’a également fait atterrir dans une cellule de prison pour corruption et sodomie.

“Après avoir pris en considération les vues de Leurs Altesses Royales les dirigeants malais, Sa Majesté a donné son accord pour nommer Anwar Ibrahim au poste de 10e Premier ministre de Malaisie”, lit-on dans un communiqué depuis le palais du roi, le sultan Abdullah Ahmad Shah.

Dans la capitale Kuala Lumpur, les supporters d’Anwar étaient d’humeur festive.

Norhafitzah Ashruff Hassan a dit :

“J’ai eu la chair de poule, sérieusement. Il s’est battu dur pour avoir la chance d’être Premier ministre. J’espère qu’il se comportera bien et qu’il prouvera sa valeur.

“Je ne peux pas exprimer avec des mots le sentiment d’extase que j’éprouve”, a déclaré Muhammad Taufiq Zamri, un chef de produit de 37 ans. “Un sentiment d’optimisme circule maintenant et je pense qu’Anwar conduira le pays vers l’avant.”

La coalition multiethnique Pakatan Harapan d’Anwar a remporté le plus de sièges lors des élections du week-end, grâce à un message anti-corruption.

Mais son total de 82 sièges était inférieur aux 112 requis pour une majorité.

Le roi avait convoqué Anwar et l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin – dont le bloc Perikatan Nasional a obtenu 73 sièges – pour tenter de sortir de l’impasse, mais aucun accord n’a pu être conclu.

Voyage en montagnes russes

Pour Anwar, le poste de Premier ministre est l’aboutissement de 25 années de montagnes russes.

L’ancien militant étudiant incendiaire était proche du pouvoir à la fin des années 1990, en tant que chef des finances et vice-Premier ministre de Mahathir Mohamad.

Mais les deux hommes se sont disputés amèrement sur la manière de gérer la crise financière asiatique de 1997-98.

Mahathir a limogé son ancien protégé, qui a également été expulsé de leur parti de l’époque, l’Organisation nationale malaise unie (UMNO), et accusé de corruption et de sodomie.

Anwar a été condamné à six ans de prison pour corruption en 1999, avec neuf ans supplémentaires pour l’accusation de sodomie l’année suivante, les deux peines étant consécutives.

Alors qu’il revendiquait la persécution politique, des manifestations de rue ont éclaté et se sont transformées en un mouvement pour des réformes démocratiques.

La lutte Mahathir-Anwar a dominé et façonné la politique malaisienne au cours des quatre dernières décennies, “apportant tour à tour désespoir et espoir, progrès et régression à la politique du pays”, selon Oh Ei Sun du Pacific Research Center of Malaysia.

La Cour suprême malaisienne a annulé la condamnation pour sodomie d’Anwar en 2004 et a ordonné sa libération.

‘Longue période à venir’

Anwar s’est allié à Mahathir lors des élections de 2018, lorsque son ancien bourreau est sorti de sa retraite pour défier le titulaire Najib Razak, embourbé dans le scandale financier 1MDB d’un milliard de dollars.

Leur alliance a remporté une victoire historique contre l’UMNO et Najib, qui purge actuellement une peine de 12 ans de prison pour corruption.

Mahathir est devenu Premier ministre pour la deuxième fois, avec un accord pour céder le poste de Premier ministre à Anwar plus tard.

Il n’a jamais rempli ce pacte et leur alliance s’est effondrée après 22 mois.

“C’est long à venir pour Anwar Ibrahim”, a déclaré à l’AFP Asrul Hadi Abdullah Sani, directeur général adjoint du cabinet de conseil stratégique Bower Group Asia.

Il a dit:

L’un de ses objectifs est de s’assurer qu’il est en mesure de réaliser son programme de réforme alors qu’il cherche à stabiliser une coalition fédérale vaguement pavée.

James Chin, professeur d’études asiatiques à l’Université de Tasmanie, a déclaré à l’AFP que l’annonce “sera bien accueillie internationalement car Anwar est connu comme un démocrate musulman dans le monde entier”.

“Son plus grand défi sera de sortir la Malaisie du malaise économique qui a suivi la pandémie.”