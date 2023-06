Le chef de l’opposition israélienne affirme que Netanyahu a tenté de lui faire accepter des allégements fiscaux pour le magnat d’Hollywood

JERUSALEM (AP) – Le chef de l’opposition israélienne a témoigné lundi que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait apparemment tenté de le persuader – à deux reprises – de soutenir une législation qui aurait donné à un magnat d’Hollywood des millions d’allégements fiscaux.

Mais Yair Lapid, lui-même ancien Premier ministre et grand rival de Netanyahu, a déclaré qu’il n’était pas convaincu.

Lapid a fait ces déclarations alors qu’il témoignait à Jérusalem dans l’une des trois affaires de corruption contre Netanyahu. L’acte d’accusation affirme que Netanyahu a utilisé sa position de pouvoir pour promouvoir les intérêts du magnat d’Hollywood Arnon Milchan en échange de cadeaux, ce qui représente un conflit entre les devoirs publics du Premier ministre et son amitié personnelle.

Netanyahu a rendu des services personnels à Milchan, notamment en demandant aux responsables américains de prolonger le permis de séjour américain de Milchan et en étendant les réglementations israéliennes exemptant les rapatriés israéliens de déclarer leurs revenus étrangers, selon l’acte d’accusation.

Lapid a témoigné lundi que Milchan et ses avocats avaient d’abord essayé sans succès de le persuader que prolonger les allégements fiscaux pendant une décennie serait bon pour Israël, ont rapporté les médias israéliens. Puis Netanyahu a abordé la question deux fois avec Lapid, a-t-il témoigné – une fois à la résidence du Premier ministre et une fois en dehors d’une réunion du Cabinet, selon les rapports.

Lapid a déclaré avoir dit à Netanyahu que cela n’arriverait pas, et le Premier ministre a répondu que c’était « une bonne loi ».

Netanyahu, le plus ancien dirigeant d’Israël, nie les allégations d’actes répréhensibles, affirmant qu’il n’agissait pas dans l’intérêt personnel de Milchan et qu’il avait même parfois agi contre eux. Il dit que les échanges de cadeaux n’étaient que des gestes amicaux.

Milchan devrait témoigner dans l’affaire lors d’un appel vidéo depuis Londres, où il réside, plus tard ce mois-ci.

Le journal Haaretz a rapporté qu’en 2013, Lapid, alors ministre des Finances, avait demandé des conseils juridiques sur la possibilité de promouvoir la législation qui aurait profité à Milchan. Plus tôt, Lapid aurait déclaré avoir répondu « pas question » à Netanyahu et Milchan au sujet des perspectives de la législation.

Netanyahu est accusé de fraude, d’abus de confiance et d’acceptation de pots-de-vin dans trois scandales distincts impliquant de puissants magnats des médias et de riches associés. Il nie les actes répréhensibles.

Les critiques disent que Netanyahu est poussé à affaiblir les tribunaux et à changer le système judiciaire afin d’ouvrir une voie d’évasion de son procès, des affirmations qu’il rejette comme fausses.

Les accusations de corruption ont également été au centre d’une crise politique prolongée qui a envoyé les Israéliens aux urnes cinq fois en moins de quatre ans – chaque vote étant essentiellement un référendum sur l’aptitude de Netanyahu à gouverner. Après avoir perdu le pouvoir en 2021 au profit d’une coalition d’opposants, Netanyahu est revenu au poste de Premier ministre à la fin de l’année dernière, malgré ses problèmes juridiques. En vertu de la loi israélienne, le Premier ministre n’a aucune obligation de se retirer pendant son procès.

Le procès, qui a débuté en mai 2020, a réuni plus de 40 témoins à charge, dont certains des anciens confidents les plus proches de Netanyahu qui se sont retournés contre le Premier ministre. Les témoignages ont non seulement fait la lumière sur les trois affaires, mais ont également révélé des détails sensationnels sur le caractère de Netanyahu et la réputation de sa famille de vivre des largesses des contribuables et de ses riches partisans.

Kellman a rapporté de Tel Aviv, Israël.

Laurie Kellman et Alon Bernstein, Associated Press