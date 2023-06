Le chef de l’opposition indienne Rahul Gandhi appelle le public américain à défendre « l’Inde moderne »

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le chef de l’opposition indienne Rahul Gandhi a réitéré sa critique de la direction du pays dans un discours dimanche, appelant les Indiens aux États-Unis et chez eux à défendre la démocratie et la constitution indienne.

Gandhi, un critique acerbe du Premier ministre indien Narendra Modi qui a été expulsé du Parlement, a accusé Modi et son parti Bharativa Janata (BJP) de diviser le pays et de ne pas se concentrer sur des questions importantes telles que le chômage et l’éducation.

« Être méchant avec les gens, être arrogant, être violent, ce ne sont pas des valeurs indiennes », a déclaré Gandhi, 52 ans, à une foule d’environ 700 personnes lors de l’événement Indian Overseas Congress USA au Jacob Javits Center à Manhattan. Il a parlé juste après une minute de silence en reconnaissant un énorme déraillement de train dans l’est de l’Inde qui a tué 275 personnes et en a blessé des centaines d’autres.

Gandhi a fait une tournée de trois villes aux États-Unis, y compris des allocutions à l’Université de Stanford en Californie et au National Press Club à Washington, DC

Pendant ce temps, les dirigeants du Congrès américain ont invité Modi à prendre la parole lors d’une réunion conjointe du Congrès plus tard ce mois-ci. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et d’autres dirigeants ont annoncé le discours comme une « opportunité de partager votre vision de l’avenir de l’Inde et de parler des défis mondiaux auxquels nos deux pays sont confrontés ».

Petit-fils de l’ancien Premier ministre indien Indira Gandhi, Rahul Gandhi est membre du parti du Congrès national indien. Il est considéré comme le principal challenger de Modi lors des prochaines élections de 2024.

« L’Inde moderne ne peut exister sans notre constitution et notre démocratie », a-t-il déclaré dimanche. Il a également appelé à un partenariat plus fort entre l’Inde et les États-Unis pour compenser l’influence de la Chine.

« L’une des choses auxquelles nous devons penser est le pont entre l’Inde et les États-Unis », a-t-il déclaré. « Comment pouvons-nous rivaliser avec le défi que les Chinois ont mis sur la table », a-t-il demandé, citant spécifiquement les problèmes de mobilité et d’approvisionnement énergétique mondial.

Le Parti du Congrès a battu le BJP lors des récentes élections d’État dans les États de l’Himachal Pradesh et du Karnataka, victoires après une série de défaites aux élections d’État après que Modi est devenu Premier ministre de l’Inde en 2014. Gandhi n’occupe plus de poste officiel dans son parti. Il a renoncé au poste de président du parti après ses sévères défaites face au parti nationaliste hindou de Modi aux élections nationales de 2019, bien que ses partisans espèrent que les résultats les plus récents auront un impact sur les élections nationales de 2024 du pays, qui se tiendront probablement avant mai.

Gandhi a subi un sérieux revers en mars lorsqu’un tribunal l’a condamné dans une affaire de diffamation pénale pour s’être moqué du nom de famille de Modi, une décision qui l’a conduit à être expulsé du parlement. Il pourrait perdre son admissibilité à briguer un siège parlementaire pendant les huit prochaines années si une cour d’appel n’infirme pas sa condamnation. La condamnation est intervenue en lien avec un discours qu’il a prononcé en 2019.

Gandhi, qui n’est pas lié au Mahatma Gandhi, a également invoqué le nom du dirigeant indien assassiné à plusieurs reprises au cours de son discours, louant son modèle de non-violence.