Le chef de l’opposition gabonaise affirme que la famille du président déchu a organisé le coup d’État pour conserver le pouvoir

DAKAR, Sénégal (AP) — Le chef de l’opposition gabonaise a accusé la famille du président récemment déchu d’avoir organisé sa destitution du pouvoir afin de conserver son contrôle sur ce pays riche en pétrole d’Afrique centrale.

S’adressant jeudi au média français TV5 Monde, Albert Ondo Ossa a déclaré que la junte qui a renversé le président gabonais mercredi ne s’était pas engagée dans un coup d’État mais plutôt dans une « révolution de palais » afin de poursuivre le règne de sa famille.

Les soldats ont renversé le président Ali Bongo Ondimba et l’ont assigné à résidence, l’accusant de gouvernance irresponsable qui risquait de conduire le pays dans le chaos.

Ils ont ensuite confié la responsabilité au cousin de Bongo, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la garde républicaine d’élite. Il devrait prêter serment lundi devant la Cour constitutionnelle.

Ossa a perdu l’élection présidentielle en août face à Bongo par plus de 30 points de pourcentage. Le vote a été largement critiqué par la population locale et la communauté internationale pour ses irrégularités et son manque de transparence.

« Les Bongos ont décidé de mettre Ali Bongo de côté et de poursuivre leur système », a déclaré Ossa dans son entretien à TV5 Monde. « Le peuple gabonais est descendu dans la rue la nuit pour célébrer le départ de Bongo, mais je dis que ce n’est pas la famille Bongo qui est partie. Un Bongo a succédé à un Bongo », a-t-il déclaré.

Jeudi, le chef d’état-major d’Ossa, Mike Jocktane, a demandé un recomptage des votes sous la supervision des forces armées, afin qu’Ossa puisse accéder à la présidence.

Le coup d’État au Gabon est la huitième prise de pouvoir militaire en Afrique centrale et occidentale en trois ans et survient environ un mois après l’évincement du président démocratiquement élu du Niger. Contrairement au Niger et aux voisins Burkina Faso et Mali, qui ont chacun connu deux coups d’État depuis 2020 et sont envahis par des violences extrémistes, le Gabon était considéré comme relativement stable.

Cependant, la famille de Bongo a été accusée de corruption endémique et de ne pas laisser les richesses pétrolières du pays se répercuter sur la population de quelque 2 millions d’habitants.

Bongo, 64 ans, a accompli deux mandats depuis son arrivée au pouvoir en 2009 après la mort de son père, qui a dirigé le pays pendant 41 ans, et son règne suscite un mécontentement généralisé. Un autre groupe de soldats mutins a tenté un coup d’État en 2019 mais a été rapidement maîtrisé.

La dynastie Bongo et ceux qui lui sont associés par des liens familiaux ont imprégné les institutions étatiques et les activités économiques clés, et il sera extrêmement difficile de saper leur influence, a déclaré Maja Bovcon, analyste senior pour l’Afrique à la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft.

« Il s’agit de savoir si le coup d’État a effectivement mis fin au règne de la famille Bongo ou si nous assistons simplement à une autre lutte de pouvoir entre les différentes factions au sein de la famille », a-t-elle déclaré.

Bongo est sans nouvelles depuis qu’un message vidéo a circulé quelques heures après son éviction mercredi. Dans la vidéo, il a déclaré qu’il était détenu dans sa résidence de la capitale, Libreville. Il a appelé la communauté internationale et les citoyens gabonais à « faire du bruit ».

Mark Pursey, directeur général de BTP Advisers, une société de communication qui a aidé le président à organiser des sondages avant les élections, a déclaré après la diffusion de la vidéo que les téléphones des personnes se trouvant dans la résidence où Bongo était détenu avaient été confisqués et qu’il n’avait pas été depuis, j’ai pu communiquer.

Pursey a qualifié les allégations selon lesquelles les Bongos étaient derrière le coup d’État de « non-sens ».

«C’est une chose ridicule à dire. Quelqu’un croit-il vraiment que le Président Bongo organiserait un coup d’État contre lui-même ? Je pense qu’Ossa, en quelques phrases courtes, a démontré pourquoi il n’était pas apte à occuper lui-même le poste de président », a-t-il déclaré.

