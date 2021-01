NATIONS UNIES (AP) – Le principal adversaire de l’opposition lors de l’élection présidentielle contestée au Bélarus a exhorté vendredi les Nations Unies à appeler à l’arrêt de «la violence et de l’anarchie» dans le pays, notamment la censure des médias, les fermetures d’Internet, les blocages de sites Web et l’annulation de l’accréditation pour les journalistes.

L’ancienne candidate à la présidentielle Sviatlana Tsikhanouskaya a déclaré lors d’une réunion informelle du Conseil de sécurité de l’ONU que depuis septembre, la situation dans son pays «n’a fait qu’empirer» et que les médias restent sous les assauts du régime du président Alexandre Loukachenko.

Des manifestations de masse se sont emparées de la Biélorussie, ancienne nation soviétique de 9,5 millions d’habitants, depuis que les résultats officiels de l’élection présidentielle du 9 août ont donné à Loukachenko une victoire écrasante sur Tsikhanouskaya. Elle et ses partisans ont refusé de reconnaître le résultat, affirmant que le vote était criblé de fraude.

Les autorités ont réprimé les manifestations largement pacifiques, dont la plus importante a attiré jusqu’à 200 000 personnes. La police a utilisé des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les rassemblements, et des milliers de personnes ont été battues. Néanmoins, les manifestations se sont poursuivies.

Selon l’Association bélarussienne des journalistes, en 2020, des journalistes indépendants ont été détenus plus de 470 fois, 97 ont fait l’objet d’arrestations administratives, 50 sites Web de médias ont été bloqués et 15 journalistes font actuellement l’objet de «fausses accusations criminelles», a déclaré Tsikhanouskaya.

Mais l’ancienne professeure d’anglais a déclaré que les agressions contre les médias « ne sont qu’une partie du tableau d’ensemble de la répression en Biélorussie », où, selon elle, plus de 32 000 personnes ont été détenues et environ 900 suspects dans des affaires criminelles à motivation politique. L’ONU a signalé 400 cas de torture et huit militants sont décédés «suite à des violences soutenues par l’État».

«Pas un seul fonctionnaire du gouvernement n’a été tenu pour responsable», a-t-elle déclaré.

« Malgré cette violence, les Biélorusses continuent de manifester chaque jour », a déclaré Tsikhanouskaya. « Cela démontre le courage, la dignité et la résilience. »

Parmi les journalistes arrêtés, il y a quatre membres du Belarus Press Club, dont sa fondatrice, Yuliya Slutskaya; Ihar Losik, administrateur de la chaîne de médias sociaux la plus populaire du pays, en grève de la faim depuis plus d’un mois; et trois femmes journalistes emprisonnées pour avoir organisé des manifestations de masse et divulgué des informations sur un manifestant, Roman Bandarenka, qui a été «tué par les copains du régime», a déclaré Tsikhanouskaya.

Elle a déclaré que son mari, l’éminent blogueur vidéo Siarhei Tsikhanouski, «est accusé d’avoir organisé des manifestations de masse, mais sa culpabilité est de dire la vérité et de se présenter à la présidence». Elle a dit qu’elle et leurs deux enfants ne l’avaient pas vu depuis près de huit mois.

Tsikhanouskaya est devenue candidate à la présidentielle après l’arrestation de son mari le 29 mai et a fui vers la Lituanie voisine après les élections par crainte de répercussions.

Pavel Latushka, membre du Conseil de coordination de l’opposition bélarussienne, a mis en évidence des exemples du «rôle essentiel des médias indépendants qui montrent les exactions perpétrées par le régime de Loukachenko». Plusieurs journalistes ont parlé de leurs épreuves et des reportages courageux de leurs collègues.

Tsikhanouskaya a déclaré que l’ONU devrait «prendre position pour mettre un terme à la violence et à l’anarchie au Bélarus», y compris contre les médias, et elle a appelé le Conseil de sécurité à inscrire la Biélorussie à son ordre du jour – une décision fortement opposée par la Russie, membre du Conseil, qui est le voisin et l’allié de la Biélorussie.

La réunion virtuelle du conseil était organisée par l’Estonie et coparrainée par la France, l’Irlande, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, s’est déclaré alarmé par le fait que «les représentants des médias libres – journalistes, cameramen, blogueurs – ont été transformés en cible de la répression gouvernementale avec les manifestants».

L’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU, Dmitri Polyansky, a qualifié la réunion de «provocation claire et de tentative flagrante d’ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain».

Il a déclaré que les affirmations selon lesquelles une partie perdante n’accepte pas les résultats des élections et prétend qu’elles étaient «frauduleuses» et «truquées» ne sont pas rares. Il a souligné le refus de Donald Trump de concéder qu’il avait perdu l’élection présidentielle américaine au profit de Joe Biden tout en affirmant une fraude électorale généralisée.

Polyansky a déclaré qu’il existe d’autres similitudes entre les États-Unis et la Biélorussie.

«Le côté perdant suscite des protestations populaires», a-t-il déclaré. «Mais il y a une grande différence dans la façon dont ces cas sont présentés par les médias occidentaux.»

«Alors que les actions ici (aux États-Unis) sont qualifiées de criminelles, les actions de l’opposition biélorusse sont louées et ses appels sont soutenus par des sanctions tandis que les dirigeants autoproclamés sont présentés comme des dirigeants légitimes du pays` a la (Juan) Guaidó »» au Venezuela, a déclaré Polyansky.