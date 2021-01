Le chef de l’opposition russe empoisonné Alexei Navalny passera 30 jours en détention après une audience au tribunal dans un poste de police de Moscou lundi, a déclaré son porte-parole.

La décision a été rendue moins de 24 heures après que l’éminent critique du président Vladimir Poutine a été arrêté à son retour d’Allemagne, où il a été traité pour un empoisonnement avec ce que les scientifiques ont qualifié de Novichok, une arme chimique de fabrication russe. Il a accusé l’Etat russe d’avoir tenté de le tuer, ce qu’il nie.

Navalny a été arrêté en raison de violations présumées d’une peine de prison avec sursis – il dit que l’accusation est fausse. Il devait être jugé le 29 janvier et risque une peine de trois ans et demi de prison.

Porte-parole de Navalny Kira Yarmysh dit sur Twitter Lundi matin qu’un procès avait soudainement commencé au poste de police où il était détenu, dans la banlieue moscovite de Khimki.

Bien que théoriquement une audience préliminaire pour examiner la détention de Navalny et non le procès complet, l’exécution rapide et inattendue de l’événement a suscité des craintes parmi ses partisans.

Yarmysh a qualifié le processus de « parodie de justice ».

Elle tweeté une vidéo d’un Navalny perplexe réagissant à l’audience.

« Je ne comprends pas ce qui se passe. J’ai été amené devant les caméras il y a une minute, alors que je rencontrais mes avocats. J’ai ensuite été amené ici à cette audience », a-t-il déclaré.

Ivan Zhdanov, chef de l’organisation de campagne de Navalny, a déclaré sur Twitter que les procureurs avaient demandé lundi que Navalny reste en prison pendant 30 jours, puis que la peine de prison avec sursis devienne une peine complète. Cela garderait l’activiste en prison jusqu’en 2024.

Yarmysh a confirmé dans un tweet lundi après-midi que Navalny serait en fait détenu pendant 30 jours jusqu’au 15 février, affirmant qu’il n’était pas clair où le politicien serait détenu le mois prochain.

Peu de temps après, Yarmysh a partagé une vidéo avec un message de Navalny du poste de police, dans lequel il exhortait les gens à descendre dans la rue et à « ne pas avoir peur ».

Plus tôt lundi, l’un des avocats de Navalny, Vadim Kobzev, a tweeté une photo d’une mise en demeure de dernière minute du chef de la police locale annonçant l’audience – elle manquait de papier à en-tête et de formatage habituels, suggérant qu’elle avait été jetée à la hâte.

La détention de Navalny immédiatement à son retour en Russie et le traitement général par le gouvernement russe ont déclenché la condamnation de responsables étrangers.

Jake Sullivan, l’un des principaux collaborateurs du président élu américain Joe Biden, a demandé à Moscou de libérer Navalny.

M. Navalny doit être immédiatement libéré et les auteurs de l’attaque scandaleuse contre sa vie doivent être tenus pour responsables. Les attaques du Kremlin contre M. Navalny ne sont pas seulement une violation des droits de l’homme, mais un affront au peuple russe qui veut que sa voix soit entendue. – Jake Sullivan (@jakejsullivan) 17 janvier 2021

Pendant ce temps, le secrétaire d’État Mike Pompeo a semblé se moquer du président Poutine, déclarant dans un tweet: « Les dirigeants politiques confiants ne craignent pas les voix concurrentes, ni ne voient la nécessité de commettre des violences contre ou de détenir injustement des opposants politiques. »

Les ministres des Affaires étrangères d’Allemagne, de Grande-Bretagne, de France et d’Italie ont tous appelé à la libération de Navalny. La Lituanie a déclaré dimanche qu’elle demanderait à l’UE d’imposer rapidement de nouvelles sanctions à la Russie. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Tomas Petricek a déclaré qu’il souhaitait que le bloc discute d’éventuelles sanctions.

En réponse aux nombreuses critiques internationales à l’encontre du traitement de Navalny, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré sur Facebook que les critiques doivent « respecter le droit international ».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les critiques visaient à détourner l’attention des problèmes intérieurs des pays.

