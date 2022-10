Le chef de l’opposition dit que la Biélorussie ne devrait pas se battre pour la Russie

TALLINN, Estonie (AP) – Une dirigeante de l’opposition en exil de Biélorussie a déclaré mardi que les soldats de son pays devraient déposer les armes s’ils sont déployés en Ukraine sous la pression de la Russie.

La Russie a utilisé la Biélorussie comme terrain de rassemblement pour les troupes et les armes lorsqu’elle a envahi l’Ukraine il y a huit mois. Des inquiétudes persistent quant au fait que le président autoritaire de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, pourrait accepter d’envoyer ses propres troupes au sud de l’Ukraine.

La chef de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya, qui est en exil en Lituanie depuis 2020, a déclaré que la direction de la Biélorussie est devenue l’otage d’alliés puissants à Moscou qui fournissent un soutien politique et économique. Elle s’oppose à l’implication directe de la Biélorussie dans la guerre.

“S’il arrive que sous la pression, sous la menace, des troupes biélorusses soient déployées, nous exhortons nos soldats à déposer les armes, à rejoindre la guérilla, à changer de camp, à rejoindre l’armée ukrainienne”, a déclaré Tsikhnouskaya lors d’une visite en Estonie.

Moscou a injecté des milliards de dollars pour renforcer l’économie biélorusse de style soviétique contrôlée par l’État avec de l’énergie bon marché et des prêts. Loukachenko, qui est président depuis 1994, a survécu aux plus grandes manifestations de masse de l’histoire du pays à la suite d’une élection présidentielle de 2020 que l’opposition et l’Occident ont dénoncée comme truquée.

Tsikhanouskaya s’est présentée contre Loukachenko lors de cette élection, et beaucoup pensaient qu’elle avait gagné. Elle a été forcée de quitter la Biélorussie sous la pression du gouvernement.

« Loukachenko, bien sûr, est très dépendant du Kremlin, car c’est le Kremlin qui l’a aidé en 2020 à conserver le pouvoir, et en ce moment il paie sa dette envers le Kremlin », a déclaré Tsikhanouskaya à l’Associated Press.

Loukachenko a publiquement soutenu l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, suscitant des critiques internationales et des sanctions contre Minsk. Pourtant, il a repoussé à plusieurs reprises les spéculations selon lesquelles la Biélorussie enverrait ses propres soldats combattre aux côtés de la Russie.

Plus tôt ce mois-ci, cependant, les autorités biélorusses ont annoncé la création d’un “groupement régional de troupes” conjoint avec la Russie et ont déclaré que quelque 9 000 soldats russes seraient stationnés en Biélorussie.

Tsikhanouskaya a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune preuve d’un déploiement biélorusse prévu en Ukraine. La frontière biélorusse-ukrainienne de 1 000 kilomètres a été minée, a-t-elle souligné, et « les forces ukrainiennes sont également préparées à une éventuelle offensive » depuis la Biélorussie.

Elle s’est également prononcée contre le stockage par la Biélorussie d’armes nucléaires russes – une possibilité que Loukachenko a également mentionnée.

“Un schéma possible est le suivant : si la pensée irrationnelle de Poutine, tout d’un coup, conduit à faire cette chose terrible avec un résultat terrible, cela sera fait depuis le territoire de la Biélorussie, (pour que Poutine puisse) démontrer que ‘je “Je ne suis pas seul comme ça, j’ai un allié”, a prédit Tiskhanouskaya.

Entre-temps, des centaines de Biélorusses se sont portés volontaires pour combattre en Ukraine dans le cadre du régiment Kastus Kalinousky. Un mouvement de guérilla distinct en Biélorussie a perturbé le mouvement par chemin de fer du matériel militaire russe.

“Un gars qui en 2020 a enlevé ses chaussures pour se tenir sur un banc (lors d’une manifestation) se bat maintenant dans le régiment Kalinousky”, a déclaré Tsikhahouskaya. “Nous voyons que les Biélorusses ne sont pas si patients que ça… Mais je reste attaché à un changement pacifique.”

Tsikhanouskaya a formé un cabinet en exil, et deux anciens hauts responsables de la sécurité l’ont rejoint. Elle a invité le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à former “une alliance avec la Biélorussie démocratique” mais n’a pas encore reçu de réponse.

Pourtant, a déclaré Tsikhanouskaya, il faut “considérer la Biélorussie comme un territoire occupé”.

“Ce n’est pas le moment de comparer nos douleurs”, a déclaré Tsikhanouskaya. « Nous sommes maintenant dans le même bateau. Bien sûr, la situation est complètement différente ; il y a… une guerre terrible là-bas alors qu’en Biélorussie il y a des répressions politiques et militaires. Mais nous nous appuyons sur le fait que la Russie ne considère ni l’Ukraine ni la Biélorussie comme des États souverains indépendants.

Loukachenko a durement réprimé les manifestations antigouvernementales de masse déclenchées par sa réélection en 2020. La police a arrêté 35 000 personnes et battu brutalement des scores. Tsikhanouskaya a déclaré à l’AP que 150 000 à 200 000 Biélorusses ont quitté le pays et que 1 349 prisonniers politiques sont actuellement derrière les barreaux.

Parmi eux figurent le co-lauréat du prix Nobel de la paix de cette année, Ales Bialiatski, fondateur du groupe de défense des droits de l’homme le plus important de Biélorussie, et le politicien de l’opposition Siarhei Tsikhanouski, qui est le mari de Tsikhanouskaya.

Yuras Karmanau et Dasha Litvinova, The Associated Press