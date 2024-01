Le chef de l’opposition des Maldives au président Mohamed Muizzu : présente ses excuses au Premier ministre Modi

Le chef de l’opposition des Maldives demande au président Mohamed Muizzu de s’excuser auprès du Premier ministre Modi. (DÉPOSER)

Mâle:

Un chef du Parti Jumhooree (JP) des Maldives, Qasim Ibrahim, a exhorté le président maldivien Mohamed Muizzu à s’excuser officiellement auprès du Premier ministre Narendra Modi et du peuple indien.

Cela survient alors que le principal parti d’opposition du pays, le MDP, qui détient la majorité au Parlement maldivien, a annoncé son intention de soumettre une motion visant à destituer son président – une évolution qui fait suite aux affrontements qui ont éclaté à la Chambre entre des députés pro-gouvernementaux et des députés de l’opposition à la suite de divergences sur l’approbation de quatre membres de son cabinet.

“En ce qui concerne tout pays, en particulier un pays voisin, nous ne devrions pas parler d’une manière qui affecte la relation. Nous avons une obligation envers notre État qui doit être prise en compte. Le président Solih a pris en compte cette obligation et a publié un décret présidentiel interdisant “l’Inde”. Maintenant, Yameen (l’ancien président Abdulla Yameen) se demande pourquoi Muizzu, qui a participé avec lui à la campagne India Out, n’a pas annulé le décret présidentiel”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : “Le décret ne devrait pas être annulé, car cela n’entraînerait qu’une perte pour la nation. Cela ne peut pas être fait. Je dirais à Muizzu que cela ne devrait pas être fait. J’appelle également le président Muizzu à s’excuser officiellement. au gouvernement indien et au Premier ministre Modi concernant ses remarques après le voyage en Chine.

Plus tôt l’année dernière, le président des Maldives, Ibrahim Solih, a signé un décret déclarant que la campagne de l’opposition « India Out » constitue une « menace pour la sécurité nationale ». Cela permet aux agences de sécurité de retirer les banderoles de campagne et fournit une couverture constitutionnelle pour prendre des mesures contre les partis d’opposition.

L’opposition, dirigée par l’ancien président Abdulla Yameen du Parti progressiste des Maldives (PPM), a été le fer de lance d’une campagne « India Out » au cours de l’année dernière, propageant l’affirmation non prouvée selon laquelle les officiers militaires indiens stationnés dans cette nation insulaire de l’océan Indien constituent une violation des droits de l’homme. La souveraineté des Maldives.

La cible implicite de la campagne était alors le président maldivien Solih et le Parti démocratique maldivien, tous deux perçus comme proches de l’Inde.

Solih a notamment été l’un des principaux dirigeants des Maldives à condamner les remarques désobligeantes faites par certains jeunes ministres qui ont conduit à une impasse diplomatique entre les deux nations. L’Inde et les Maldives ont convenu le 14 janvier d’accélérer le retrait du personnel militaire indien. ” de la nation insulaire, selon le ministère des Affaires étrangères des Maldives.

Le retrait des troupes indiennes des Maldives était le principal axe de campagne du parti de Muizzu lors des élections présidentielles. Actuellement, environ 70 soldats indiens, ainsi que des avions de patrouille maritime Dornier 228 et deux hélicoptères HAL Dhruv, sont stationnés. Le deuxième jour de son entrée en fonction, Muizzu a officiellement demandé au gouvernement indien de retirer son personnel militaire des Maldives.

Outre l’appel au retrait du personnel militaire indien, une querelle massive a éclaté après qu’un vice-ministre maldivien, ainsi que d’autres membres du cabinet et des représentants du gouvernement, aient fait des références désobligeantes et peu recommandables à la récente visite à Lakshadweep du Premier ministre Narendra Modi et à son appel au développement de l’Inde. l’archipel comme refuge mondial pour le tourisme balnéaire.

Le gouvernement des Maldives a toutefois pris ses distances avec ces propos.