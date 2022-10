Le chef de l’opposition biélorusse déclare que le rapport de CNN est la “preuve” que le régime de Loukachenko a aidé l’agression russe

CNN

—



Un chef de l’opposition en exil de Biélorussie a exigé que le président Alexandre Loukachenko soit tenu responsable de la complicité de son régime dans la guerre d’Ukraine et que les soldats russes se retirent du sol biélorusse, après qu’une enquête de CNN a révélé de nouvelles preuves que le pays a fourni une assistance médicale aux blessés troupes russes.

La Russie a utilisé la Biélorussie comme point de départ pour son invasion de l’Ukraine en février, déployant des troupes et des armes sur son territoire. Un rapport de CNN publié mercredi a révélé que le gouvernement autoritaire biélorusse avait également fourni une aide médicale au personnel militaire russe, qui avait été secrètement transporté dans plusieurs hôpitaux civils de la région sud de Gomel et soigné par des médecins biélorusses opérant sous une surveillance stricte.

La chef de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya, qui vit en exil en Lituanie depuis 2020, a déclaré que le régime de Loukachenko avait contribué à faciliter l’agression de la Russie contre l’Ukraine – en violation du droit international – et que l’enquête de CNN était une preuve supplémentaire de sa complicité.

« C’est une preuve importante des crimes et de la complicité de Loukachenko dans la guerre. Ces témoignages, recueillis par des journalistes de CNN, aideront à la future enquête et amèneront Loukachenka devant le tribunal », a-t-elle déclaré dans un communiqué. “C’est la preuve que le régime a participé et facilité l’agression russe.”

« Mais c’est aussi un témoignage du courage de ces médecins biélorusses. Malgré les menaces et la terreur, ils ont enregistré la vérité afin que les Biélorusses et le monde apprennent ce que Poutine et Loukachenka font réellement en Ukraine », a-t-elle ajouté.

Lors d’entretiens avec des médecins biélorusses, des membres de la diaspora médicale du pays, des militants des droits de l’homme, des analystes militaires et des sources de sécurité, CNN a examiné le rôle joué par la Biélorussie dans le traitement des victimes russes, tandis que le Kremlin cherchait à les dissimuler. Leurs témoignages et la documentation qu’un médecin a partagé avec CNN – des dizaines de radiographies révélant les blessures des troupes russes – ont jeté un nouvel éclairage sur le soutien du régime de Loukachenko à la guerre de Poutine.

Loukachenko a jusqu’à présent évité de déployer ses propres soldats au sud de l’Ukraine, mais alors que le président russe Vladimir Poutine accumule les pertes et la pression monte, il y a des craintes croissantes qui pourraient changer.

La Russie a versé des milliards de dollars pour soutenir le régime de Loukachenko. Après qu’une élection présidentielle truquée en 2020 a cimenté le long règne de Loukachenko, déclenchant de vastes manifestations pro-démocratie, il s’est accroché au pouvoir avec l’aide de Poutine.

Tsikhanouskaya s’est opposé à Loukachenko lors du vote et on pense généralement qu’il a gagné. Mais elle a été forcée de fuir la Biélorussie au milieu de la répression brutale du gouvernement, soutenue par le Kremlin.

En avril, Tsikhanouskaya a rencontré des membres du département d’État américain à Washington, DC, leur remettant des preuves de l’implication de Loukachenko dans la guerre en Ukraine. Les documents, vus par CNN, détaillent comment la Biélorussie a fourni des infrastructures clés à la Russie, notamment des positions de lancement de missiles, des lignes de chemin de fer et une aide médicale.

“Je crois que la Biélorussie devrait soutenir l’Ukraine, toutes les troupes russes devraient se retirer de notre territoire”, a déclaré Tsikhanouskaya, tout en soulignant que le peuple biélorusse ordinaire ne devrait pas être pénalisé pour les actions du régime.

« La participation du régime de Loukachenko à la guerre criminelle de Poutine ne doit pas condamner le peuple biélorusse au rôle de paria. Nombreux sont ceux qui poursuivent leur combat contre les agresseurs, notamment les partisans, les militaires volontaires, les cyber-activistes. Leurs actions courageuses montrent que les Biélorusses ne sont pas à la hauteur du régime de Loukachenko.