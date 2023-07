Le chef de l’opposition allemande vise la migration, mais exclut largement de travailler avec l’extrême droite

BERLIN (AP) – Le chef de l’opposition conservatrice allemande a déclaré mardi que la migration à grande échelle est l’un des plus gros problèmes du pays et la principale raison de la récente augmentation du soutien à l’extrême droite.

Mais Friedrich Merz a exclu de coopérer au niveau de l’État ou au niveau national avec le parti Alternative pour l’Allemagne qui a dépassé son Union chrétienne-démocrate de centre-droit dans les sondages pour trois élections d’État dans l’est l’année prochaine – à l’alarme des politiciens traditionnels. Un haut responsable de la sécurité d’origine juive a déclaré à l’Associated Press qu’il quitterait le pays si le parti d’extrême droite, connu sous son acronyme allemand AfD, arrivait au pouvoir lors d’élections nationales.

« La question des réfugiés restera le principal sujet de notre société dans les semaines et les mois à venir, peut-être même dans les prochaines années, et c’est pourquoi je suis si intéressé à trouver une solution », a déclaré Merz lors d’une conférence de presse avec des journalistes étrangers à Berlin.

« Plus tôt le problème sera résolu, plus tôt ce parti (AfD) redeviendra petit », a-t-il déclaré, affirmant qu’une grande partie de son soutien provenait des électeurs protestataires.

« Ce n’est pas une conviction national-socialiste radicale de droite, mais plutôt une protestation des deux tiers », a déclaré Merz à propos des récents sondages, qui évaluent le soutien national de l’AfD à 20%. « Et ces deux tiers peuvent être reconquis par d’autres partis politiques. »

Le leader conservateur a récemment été critiqué pour avoir déclaré les Verts écologistes comme «l’ennemi principal» du gouvernement tripartite du chancelier Olaf Scholz, malgré sa coopération avec eux dans six des 16 gouvernements des États allemands. Les commentaires de Merz sont également intervenus à un moment où les candidats de l’AfD ont battu son parti pour remporter leur premier commissaire de comté et un poste de maire, suscitant des questions sur ses priorités politiques.

Merz a insisté mardi sur le fait que son ciblage des Verts devait être considéré comme faisant partie de la bataille normale entre les partis démocrates dont il a déclaré que l’AfD ne faisait pas partie.

« Une grande partie de (l’AfD) est en dehors du spectre de notre ordre constitutionnel », a-t-il dit, notant qu’ils sont sous la surveillance de l’agence de renseignement intérieure allemande. « Ce sont des ennemis de notre démocratie. »

Merz a déclaré que son bloc de l’Union était disposé à coopérer avec les Verts dans les législatures nationales et nationales et que ce n’était pas une option avec l’AfD. Pourtant, il a laissé ouverte la possibilité que les chrétiens-démocrates votent avec l’extrême droite au niveau de la ville ou du comté, notant que les récentes victoires électorales locales de l’AfD étaient des « décisions démocratiques que nous devons accepter ».

Certains membres de la base des chrétiens-démocrates se sont demandé s’il devrait y avoir un pare-feu entre leur parti et l’extrême droite. L’agence de presse allemande dpa a rapporté mardi qu’un plan d’arbitrage avait rejeté les efforts des chefs de parti pour expulser Hans-Georg Maassen, un ancien chef de l’agence d’espionnage BfV, pour des tweets sur « le racisme éliminatoire contre les Blancs ».

Merz s’est hérissé lorsqu’on lui a demandé si les conservateurs allemands avaient tiré des leçons du passé, comme l’action de son propre grand-père, qui, en tant que maire de la ville occidentale de Brilon, a coopéré avec les nazis après la prise du pouvoir par Adolf Hitler en 1933.

De telles comparaisons étaient inappropriées, a déclaré l’homme de 67 ans: « La démarcation (entre son parti et l’AfD) est si claire et évidente qu’il ne peut y avoir de doute à aucun moment. »

Il a reconnu que l’Allemagne a une « responsabilité particulière » lorsqu’il s’agit d’évaluer les partis politiques en raison de son histoire nazie, mais a déclaré qu’il s’abstiendrait de commenter la situation dans des pays comme la Suède et l’Espagne, où la force des populistes de droite a a créé un dilemme pour les conservateurs traditionnels.

« Je ne ferai certainement pas de leçon publiquement à d’autres pays d’Europe sur ce qu’ils devraient ou ne devraient pas faire », a-t-il déclaré.

Merz a soutenu les appels de son compatriote conservateur allemand Manfred Weber à coopérer avec la dirigeante post-fasciste italienne Giorgia Meloni pour trouver un moyen de freiner la migration vers l’Europe, mais a refusé pour l’instant de laisser son parti rejoindre le bloc PPE de centre-droit au Parlement européen.

« Nous devons attendre et voir comment les choses évoluent dans les années à venir », a-t-il déclaré. « Elle mène des politiques très pro-européennes. Elle soutient l’OTAN sans si ni mais. Et si cela continue, on peut certainement parler davantage avec (son parti). »

Merz a également déclaré qu’il était « tout à fait d’accord » avec le million d’Ukrainiens estimés qui ont fui vers l’Allemagne depuis l’invasion de la Russie, mais a déclaré que l’Europe devait limiter l’immigration en provenance de l’extérieur du continent et a rejeté l’idée que les migrants non qualifiés puissent aider à combler les pénuries de main-d’œuvre imminentes de son pays. .

Merz a déclaré qu’il espérait même convaincre des «sections raisonnables» des Verts – avec lesquels il avait également de féroces divergences sur les politiques climatiques et énergétiques – de changer de cap sur la migration, notant que l’AfD avait connu un pic similaire de soutien il y a cinq ans après que l’Allemagne ait connu un afflux de réfugiés de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan sous le gouvernement de l’ancienne dirigeante de son parti, Angela Merkel.

« Cela ne doit pas se reproduire », a-t-il déclaré.

Frank Jordans, L’Associated Press