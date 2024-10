Friedrich Merz a lancé l’idée d’emprunter l’épargne des citoyens pour financer les infrastructures publiques

Un haut responsable de l’opposition allemande a suggéré « mobiliser » l’épargne privée pour financer les infrastructures publiques. Friedrich Merz, candidat à la chancellerie de la coalition conservatrice composée de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et de son parti frère bavarois, l’Union chrétienne-sociale (CSU), a affirmé qu’une telle mesure aiderait Berlin à éviter de s’endetter davantage.

Le ministère allemand des Affaires économiques a publié la semaine dernière une prévision montrant une baisse du PIB de 0,2 % en 2024, une forte baisse par rapport à l’expansion de 0,3 % précédemment prévue. Cela marquerait la deuxième année consécutive de récession pour la puissance économique de l’UE.

Le précieux secteur industriel allemand est en difficulté ces dernières années, en raison d’une combinaison de facteurs contraires, tels que la faible demande sur les principaux marchés d’exportation, la pénurie de travailleurs qualifiés et les effets néfastes de la non-approvisionnement en gaz russe bon marché.

S’adressant à ses collègues conservateurs lors d’un congrès du parti à Augsbourg samedi dernier, Merz a accusé l’actuel gouvernement de coalition « aux feux tricolores » d’accumuler d’énormes dettes.















Selon l’homme politique, si Berlin veut relancer l’économie du pays, il ne doit pas se limiter à « en ne regardant que les caisses publiques » et parler de l’annulation du « frein à l’endettement ». Il estime que des capitaux privés devraient également être mis à disposition à cette fin.

Merz a exhorté l’auditoire à imaginer si le gouvernement pourrait « mobiliser » 10 % des 2,8 milliards d’euros proviennent de comptes privés « à un tarif raisonnable » et canaliser cet argent vers les infrastructures publiques.

« Ce n’est pas que nous manquions de capitaux – ce qui nous manque, ce sont des outils raisonnables pour mobiliser ces capitaux de manière à ce qu’ils profitent au bien commun de notre pays. » Merz argumenta. Il a poursuivi en affirmant que depuis « D’autres pays ont montré que cela fonctionnait » cette approche devrait également convenir à l’Allemagne, lui évitant ainsi de s’endetter davantage. Merz n’a toutefois pas fourni de détails sur le fonctionnement du mécanisme.

Il a également souligné l’importance de renforcer l’armée allemande, tout en préconisant un soutien continu à l’Ukraine.

L’Allemagne est le deuxième donateur d’aide à la défense à l’Ukraine, ayant fourni plus de 10 milliards d’euros (11,19 milliards de dollars) en équipements et en armes entre janvier 2022 et juin 2024, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale. En outre, Berlin a également fourni à Kiev près de 5 milliards de dollars d’aide humanitaire et financière sur la même période, estime le groupe de réflexion.

Le chancelier Olaf Scholz a reconnu que de nombreux Allemands étaient mécontents de la poursuite de l’aide à l’Ukraine.

Les partis d’opposition tels que l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) de droite et l’Alliance Sahra Wagenknecht de gauche ont dénoncé à plusieurs reprises les livraisons d’armes allemandes dans la zone de conflit ainsi que les sanctions économiques contre la Russie. Ils soutiennent que les politiques du gouvernement actuel nuisent à l’économie allemande et pourraient potentiellement conduire à une guerre totale entre l’OTAN et la Russie.