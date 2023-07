Le chef de l’opposition allemande remplace un haut collaborateur alors qu’il tente d’améliorer sa position dans les sondages

BERLIN (AP) – Le chef de l’opposition allemande remplace l’un des hauts responsables de son parti par un allié alors qu’il tente d’améliorer sa position dans les sondages et de capitaliser sur le mécontentement à l’égard du gouvernement du chancelier Olaf Scholz.

Friedrich Merz, le chef de l’Union chrétienne-démocrate de centre-droit, a annoncé mardi qu’il remplaçait Mario Czaja au poste de secrétaire général du parti – le responsable de la stratégie politique au jour le jour. Mercredi, la direction du parti a approuvé la proposition de Merz de Carsten Linnemann comme son remplaçant.

Linnemann est un conservateur pro-business dont la politique est considérée comme conforme à celle du chef du parti et qui vient de la même région de l’Ouest. Czaja, qui représente un district de l’est de Berlin au parlement, a un profil plus libéral et sa nomination a été considérée comme une tentative de refléter l’ampleur du parti. Le changement est susceptible de signaler une rhétorique plus dure contre le gouvernement.

« Nous assistons à une polarisation notable en Allemagne et à une inflation qui se solidifie au-dessus de 5% … et dans ces moments-là, les gens attendent une orientation et un soutien de la part des politiciens », a déclaré Linnemann lors d’une conférence de presse mercredi. « C’est exactement ce que le gouvernement ne fait pas. »

Merz a été élu à la tête du parti de l’ancienne chancelière Angela Merkel, dont il était un ancien rival et critique de longue date, en décembre 2021 – trois mois après que le bloc de l’Union bipartite, qu’il domine, a perdu une élection nationale face à Scholz. sociaux-démocrates de centre-gauche.

La coalition tripartite de Scholz est confrontée à une immigration élevée, à un plan controversé de remplacement des systèmes de chauffage domestique et à une réputation de luttes intestines, tandis que l’inflation reste élevée. Le bloc de l’Union est en tête des sondages nationaux, mais avec des notes médiocres inférieures à 30 %, tandis que le soutien à l’Alternative d’extrême droite pour l’Allemagne est en hausse.

Czaja a été critiqué pour avoir gardé un profil trop bas et n’avoir pas réussi à renforcer la position du parti. Linnemann, qui est déjà en charge du travail sur un nouveau programme du parti, prend son poste par intérim jusqu’à ce qu’un congrès du parti l’année prochaine puisse l’élire officiellement.

Merz a refusé mercredi de détailler les raisons du changement, une décision qui, selon lui, a été prise avec Czaja. Il a déclaré que cela avait été une décision difficile et a remercié Czaja pour son rôle dans un « nouveau départ réussi » après les élections de 2021.