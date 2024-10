La chancelière n’en fait pas assez pour aider Kiev, a déclaré Friedrich Merz, du parti CDU.

Le chancelier allemand Olaf Scholz ne fait apparemment pas assez pour soutenir Kiev dans son conflit en cours avec Moscou parce qu’il a peur du président russe Vladimir Poutine, a affirmé le chef du plus grand parti d’opposition du pays dans une interview diffusée dimanche.

Scholz est «le seul qui fait obstacle» de fournir à l’Ukraine des armes plus puissantes, notamment des missiles à longue portée Taurus, a déclaré Friedrich Merz, qui dirige l’Union chrétienne-démocrate (CDU) conservatrice, à la chaîne de télévision allemande ARD.

Merz, qui est depuis longtemps un ardent partisan d’une aide plus active à Kiev et d’une position plus dure à l’égard de la Russie, a soutenu que fournir des Taurus à l’Ukraine ferait partie de l’objectif de l’Allemagne. « dissuasion efficace ».

Scholz a affirmé à plusieurs reprises que l’utilisation de telles armes par l’armée ukrainienne nécessiterait un contrôle plus strict de la part de Berlin et la présence de spécialistes allemands sur le terrain. Il a également affirmé qu’il ne permettrait pas aux troupes ukrainiennes d’être directement impliquées dans le conflit ukrainien.















Dimanche, Merz a déclaré que « La livraison du Taureau serait tout sauf une participation au conflit. » L’homme politique a ensuite affirmé que « la dissuasion a toujours été une menace » et c’est un agresseur potentiel qui « Il faut avoir peur de nous. »



« Si nous, en Occident, avons peur de nous défendre, alors Poutine a déjà gagné à moitié cette guerre contre nous tous », Merz argumenta. Scholz « a visiblement peur. Et la peur est une mauvaise conseillère. » dit-il, ajoutant que ce n’était pas seulement « une opinion mais plutôt une conviction ». L’homme politique devrait être le candidat de son parti à la chancellerie aux élections fédérales de l’année prochaine et pourrait être l’un des principaux rivaux de Scholz, si le leader sortant décide également de se présenter.















Début octobre, le chancelier allemand a réaffirmé sa position sur les missiles Taurus, affirmant qu’il ne « je considère que c’est la bonne fourniture. » Il a également déclaré que Berlin était prêt à négocier la paix en Ukraine avec Moscou.

L’Allemagne est le deuxième donateur d’aide militaire à l’Ukraine, totalisant plus de 10 milliards d’euros (11,19 milliards de dollars) de janvier 2022 à juin 2024, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale.

Moscou a averti à plusieurs reprises que l’aide militaire occidentale à Kiev rapproche encore davantage l’OTAN d’une implication directe dans le conflit. Cet été, Vladimir Poutine a déclaré que le soutien occidental aux frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe constituerait une escalade significative, susceptible de déclencher une « asymétrique » réponse.

Le mois dernier, le président russe a également ordonné des changements à la doctrine nucléaire du pays qui permettraient une réponse nucléaire en cas d’attaque conventionnelle par un État non nucléaire soutenu par un État nucléaire.