Le chef de l’OPP déclare que la loi sur les urgences devait indemniser les dépanneuses, mais pas pour obliger leurs services

Le chef de la Police provinciale de l’Ontario a déclaré jeudi que la Loi sur les mesures d’urgence était nécessaire pour indemniser les entreprises de remorquage qui ont aidé à éliminer la manifestation du convoi à Ottawa en février – mais le commissaire Thomas Carrique ne pense pas que les pouvoirs fédéraux controversés étaient nécessaires pour contraindre les véhicules lourds à service.

“Beaucoup d’entre eux voulaient une indemnisation, ce que nous ne pouvions pas leur fournir sans prendre des dispositions supplémentaires … alors, lorsque la Loi sur les mesures d’urgence a été invoquée, cette capacité à fournir cette indemnisation a été extrêmement utile”, a déclaré le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, au Public Order Emergency. Enquête de la Commission.

« Techniquement, aurions-nous pu les contraindre ? Leur avons-nous fourni des informations écrites qui insinueraient qu’ils étaient contraints ?

La question d’obliger les dépanneuses est devenue l’une des questions centrales auxquelles est confrontée la commission d’enquête, qui cherche à savoir si l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence était justifiée.

Carrique a rencontré les avocats de la commission à deux reprises cet été avant son témoignage. Des résumés de ces entretiens ont été déposés en preuve jeudi.

En août, il a estimé que la police n’utilisait pas la loi sur les mesures d’urgence pour obliger les entreprises de remorquage à fournir leurs services.

“Le pouvoir d’obliger les chauffeurs de dépanneuse à fournir des services et de les indemniser a été délégué par le commissaire de la GRC à [Commissioner] Carrique, mais cela n’a pas été utilisé pour les obliger à fournir des services », a déclaré un résumé de ces entretiens.

REGARDER | «Certains étaient réticents»: commissaire de l’OPP sur les dépanneuses

« Certains étaient réticents » : le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario parle de chauffeurs de dépanneuse lors d’une manifestation contre un convoi Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, dit qu’il n’est pas clair si la Loi sur les mesures d’urgence était nécessaire pour obtenir des dépanneuses pour aider à évacuer les manifestants retranchés d’Ottawa.

Jeudi, un avocat de la commission a demandé s’il serait juste de dire que les camions “étaient indemnisés en vertu de la loi sur les mesures d’urgence, mais qu’ils n’étaient pas réellement contraints en vertu de la loi sur les mesures d’urgence”.

“C’est comme ça que je le décrirais”, a déclaré Carrique.

L’un des problèmes auxquels la police était confrontée pendant l’occupation était de déplacer les camions et autres véhicules qui s’étaient retranchés dans les rues d’Ottawa pendant des semaines. À l’époque, les entreprises de remorquage ont exprimé la crainte d’être ciblées par les partisans de la manifestation. Au moins un conducteur de dépanneuse à Ottawa a déclaré avoir reçu des centaines d’appels, y compris des menaces de mort.

Le gouvernement fédéral affirme que l’accord pour sécuriser les dépanneuses a échoué

Un surintendant du Service de police d’Ottawa qui a aidé à superviser la planification opérationnelle dans les derniers jours de la manifestation a déclaré mercredi à l’enquête que les agents n’avaient pas besoin de s’appuyer sur les pouvoirs accordés en vertu de la loi fédérale pour sécuriser les dépanneuses.

Surint. Robert Bernier, qui a pris la relève en tant que commandant de l’événement du SPO le 10 février, organisait une opération policière avec l’OPP et la GRC.

Il a déclaré à la commission que l’OPP avait pu sécuriser 34 dépanneuses avec des conducteurs volontaires vers le 13 février – avant que la loi ne soit invoquée – dans le cadre de leur plan pour mettre fin à la manifestation.

Mais un avocat du gouvernement fédéral a repoussé cette affirmation.

Lors du contre-interrogatoire mercredi, Donnaree Nygard, une avocate du gouvernement fédéral, a demandé à Bernier s’il était au courant que l’engagement pour les 34 camions avait échoué.

“Je n’en ai pas été informé”, a déclaré Bernier.

REGARDER | Surintendant de la Police provinciale de l’Ontario Robert Bernier discute des efforts déployés pour amener les dépanneuses à dégager le convoi de camions :

« Je n’étais pas au courant de cela » – Le surintendant de la Police provinciale de l’Ontario, Robert Bernier, discute des efforts déployés pour amener les dépanneuses à dégager le convoi de camions L’avocate du gouvernement du Canada, Donnaree Nygard, a interrogé Bernier, qui a déclaré qu’il n’était pas au courant que des dépanneuses étaient mises à disposition en raison de la Loi sur les mesures d’urgence.

Nygard a versé au dossier une lettre du 17 février qui montrait que Carrique avait cité la Loi sur les urgences dans ses communications avec les entreprises de remorquage. La lettre indiquait que la Police provinciale de l’Ontario « exigeait » des entreprises de remorquage qu’elles offrent leurs services en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

“C’est nouveau pour moi”, a déclaré Bernier mercredi.

Un courriel du 13 février transmis à Carrique et montré à la commission jeudi indiquait que sept entreprises avec 34 services de remorquage lourd étaient disposées à fournir des services, tandis que 57 entreprises avec 269 dépanneuses lourdes ont dit non ou n’ont pas répondu à l’OPP.

Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, comparaît devant la Commission d’urgence de l’ordre public, à Ottawa, le jeudi 27 octobre 2022. (Justin Tang/Presse canadienne)

Le courriel indiquait que la Police provinciale de l’Ontario commençait à se tourner vers des entreprises américaines et québécoises pour obtenir de l’aide.

“Il y avait beaucoup de difficultés à identifier le nombre de dépanneuses disponibles, celles qui fourniraient volontiers ces services, celles qui cherchaient à être obligées ou indemnisées”, a déclaré Carrique.

“On craignait qu’ils ne se retirent à la dernière minute, ce qui présentait un risque pour aller de l’avant avec le plan.”

Carrique a qualifié la question d’indemnisation de “critique”.

Dans une lettre du 22 février — écrite après que la police eut déménagé pour nettoyer les rues d’Ottawa — Carrique a dit au sous-solliciteur général de l’Ontario, Mario Di Tommaso, que l’industrie du remorquage était « très réticente » à aider la police et qu’elle recherchait « un risque inhabituellement large et élevé ». une indemnisation de la part de la province pour les pertes et les dommages.

Cette demande comprenait une indemnisation pour de futures représailles. Carrique a déclaré que cela nécessiterait l’approbation du ministre des Finances et prendrait du temps.

La lettre indiquait également que la sécurisation des services des entreprises de dépanneuses aurait nécessité des accords séparés. Encore une fois, Carrique a écrit qu’il n’y avait pas assez de temps pour le faire avant l’opération de police prévue.

Carrique a de nouveau vu la lettre jeudi lors du contre-interrogatoire.

“Vous avez dit que c’était un peu une question de sémantique, mais en fait, monsieur, l’OPP a exigé que les entreprises de remorquage fournissent les services sous les auspices de la [Emergencies Act]correct?”, a demandé Brendan van Niejenhuis, un autre avocat du gouvernement fédéral.

“Oui, nous avions fourni cette directive écrite et s’ils n’avaient pas fourni ces services, nous aurions pu les obliger à le faire. Absolument”, a répondu Carrique.

La Police provinciale de l’Ontario pensait que les camions seraient bloqués de l’enceinte

La question de la dépanneuse n’est pas le seul point de discorde que l’enquête a mis au jour jusqu’à présent.

En mars, Carrique a déclaré au comité parlementaire de la Chambre des communes que des agents de son unité de renseignement avaient identifié la manifestation d’Ottawa comme une “menace pour la sécurité nationale” environ une semaine après l’arrivée de camions lourds dans la capitale.

Mais le chef de l’unité de renseignement, le surint. Pat Morris, a déclaré à l’enquête publique la semaine dernière qu’il n’y avait jamais eu d’informations “crédibles” montrant une menace directe pour la sécurité nationale.

Un manifestant transportant un bidon de carburant vide sur un manche à balai passe devant des agents de la Police provinciale de l’Ontario sur la rue Metcalfe à Ottawa le 7 février 2022, lors des manifestations contre les règles de la COVID-19. (Justin Tang/La Presse canadienne)

“Tout le monde posait des questions sur l’extrémisme. Nous n’en voyions pas beaucoup de preuves”, a déclaré Morris.

Jeudi, Carrique a déclaré que “la situation a été identifiée comme une menace pour la sécurité nationale”.

Il a déclaré que les rapports de renseignement de l’OPP sur les manifestations, appelés Project Hendon, indiquaient qu’il n’y avait pas de stratégie de sortie pour les organisateurs de la manifestation. Il a dit que cela avait été transmis à la police d’Ottawa.

Selon son résumé de témoin, Carrique pensait que le plan opérationnel de l’OPS interdirait les camions de l’enceinte parlementaire et utiliserait plutôt des bus et des navettes pour permettre aux manifestants d’accéder au centre-ville pour les manifestations.

Il dit qu’il s’est vite rendu compte que ce n’était pas le cas.

“L’OPS ne semblait pas avoir mis en place un plan opérationnel clairement communiqué et documenté, et ne travaillait pas à une injonction”, a déclaré son résumé de témoin.

Il a dit qu’il ne pensait pas que la décision du chef de la police d’Ottawa de l’époque, Peter Sloly, de rendre publique sa demande de 1 800 agents supplémentaires était utile.

“Cela a montré aux manifestants que le SPO était débordé et avait besoin d’aide”, a déclaré Carrique à la commission.