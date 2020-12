«C’était ma faute», dit-il. «C’était une erreur de planification et j’en suis responsable.»

Le général Perna est en charge de la logistique de distribution des vaccins contre le coronavirus aux États, et il a pris l’entière et seule responsabilité des retards et de la confusion entourant le déploiement du vaccin, et des écarts entre le nombre de doses que les États attendaient et ce qu’elles sont. recevoir.

Il a attribué certains des problèmes à l’erreur de calcul du gouvernement fédéral sur le nombre de doses de vaccin Pfizer-BioNTech pouvant être expédiées. Les écarts ont perturbé les plans de vaccination et suscité la consternation dans au moins 14 États.

Les gouverneurs et les services de santé de l’État ont exprimé avec inquiétude cette semaine le peu de vaccins qu’ils ont reçus par rapport à ce qui avait été promis.

Fonctionnaires de l’Oregon, Iowa, Washington, Massachusetts, Wisconsin, Vermont, Minnesota , Nevada , Connecticut , Californie , Michigan , Idaho , Virginie et New Jersey a déclaré qu’ils avaient été pris au dépourvu mercredi lorsqu’ils ont appris que l’expédition de la semaine prochaine du vaccin contiendrait moins de doses que la première semaine.

La FDA exige simplement un certificat qui comprend les résultats des tests de contrôle de la qualité pour chaque lot de vaccin au moins 48 heures avant la distribution et n’exige pas que les certificats soient examinés avant les expéditions. Cela permet à la FDA de suivre les lots expédiés. L’exigence est incluse dans l’urgence paperasse d’autorisation la FDA envoyée à Pfizer.

Il a ajouté qu’il ne comprenait pas avec «exactitude» les exigences relatives à la libération de chaque lot de doses. Il a mentionné l’implication de la Food and Drug Administration, mais il semble peu probable que les règles de l’agence aient causé des retards dans les expéditions.

«C’est perturbant et frustrant», a déclaré le gouverneur Jay Inslee de Washington écrit sur Twitter jeudi. «Nous avons besoin de chiffres précis et prévisibles pour planifier et garantir le succès sur le terrain.»

Le Dr Mark Levine, commissaire du ministère de la Santé du Vermont, a déclaré lors d’un briefing vendredi que «tous mes collègues de la région signalent une diminution de 25 à 35% de leur allocation pour la semaine prochaine».

«Alors que nous entrions, j’ai appris que pas moins de 975 doses sur les 5 850 doses prévues ne seraient pas reçues lorsque nous nous attendions», a-t-il déclaré. «Ce dont tout le monde dans le pays est contrarié, en plus du chiffre, c’est qu’il n’y a pas eu de communication, donc on ne comprend pas ce que cela signifie vraiment.»

Samedi, le général Perna a noté que les boîtes de vaccin Moderna, qui avait été approuvée pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration vendredi, étaient en cours d’emballage et de chargement, et que les camions commenceraient à être déployés dimanche.

Il a déclaré que le gouvernement restait sur la bonne voie pour allouer environ 20 millions de doses de vaccin à travers le pays d’ici la fin décembre, et que la distribution de ces doses «se poursuivrait dans la première semaine de janvier».

«Il n’y a aucun problème avec le processus», a-t-il déclaré. «Il n’y a aucun problème avec le vaccin Pfizer. Il n’y a aucun problème avec le vaccin Moderna. »

«C’était une erreur de planification et j’en suis responsable», a-t-il ajouté.

Il a également exprimé sa confiance que «nous aurons l’agilité de nous corriger et de faire les choses correctement, de sorte que la prochaine fois, cela se passe parfaitement.