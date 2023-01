Le chef de l’Open d’Australie conseille à la famille de Novak Djokovic d’être “prudente” après la controverse sur le drapeau russe

Samedi, le chef de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a conseillé à la famille de Novak Djokovic de faire “très attention” aux personnes utilisant l’exposition mondiale du tournoi comme plate-forme à des fins “perturbatrices”.

Il fait suite à une vidéo publiée sur un compte YouTube pro-russe montrant le père de Djokovic, Srdjan, posant à Melbourne Park avec un fan tenant un drapeau russe sur lequel figure le visage de Vladimir Poutine.

Cela a déclenché une réaction violente de l’Ukraine et a conduit à des appels pour que Djokovic senior soit banni du tournoi.

Il a décidé de sauter la victoire de son fils en demi-finale vendredi et il reste à voir s’il sera à la finale de dimanche.

Tiley a déclaré au journal Melbourne Age qu’il avait passé “beaucoup de temps à parler à la famille Djokovic”.

“Mon conseil est que vous devez être très prudent car s’il s’agit d’un événement d’importance mondiale, c’est une plate-forme”, leur a-t-il dit.

«Lorsque des centaines de milliers de personnes franchissent la porte, vous allez naturellement avoir des personnes qui viennent ici avec l’intention de perturber, et ne vous faites pas prendre au milieu de cela.

“Et ils comprennent parfaitement cela”, a-t-il ajouté. “La famille était très bonne. Ils étaient contrariés que cela ait été pris de cette façon. Il n’y avait aucune intention de le faire.

“Son père ne soutient pas particulièrement la guerre et ils sont très concentrés sur le soutien de la paix.”

La star serbe Djokovic a insisté après sa victoire en demi-finale sur le fait qu’il y avait eu une “interprétation erronée” des images et que son père n’avait “aucune intention de soutenir des initiatives de guerre”.

Il a déclaré que son père avait salué les supporters à l’extérieur de la Rod Laver Arena après chaque match et avait été “abusé” mercredi soir.

Tiley a déclaré que l’Open comptait plus de 1 000 journalistes accrédités et une audience télévisuelle croissante et « cela devient une plate-forme et c’est nouveau pour nous. Ça n’a jamais été comme ça avant”.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, les joueurs russes et biélorusses ont normalement concouru sous un drapeau blanc neutre en tant qu’indépendants, comme c’est le cas à l’Open d’Australie.

Les spectateurs ont été interdits d’avoir des drapeaux russes ou biélorusses au Grand Chelem après que l’ambassadeur d’Ukraine en Australie et en Nouvelle-Zélande ait exigé une action lorsqu’ils ont été vus parmi la foule au début du tournoi.

